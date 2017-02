Florin Iordache: Cererea de încetare a detaşării la MJ a Oanei Schmidt-Hăineală şi a lui Constantin Sima nu are temei juridic

Cererea de încetare a detaşării la Ministerul Justiţiei a Oanei Schmidt-Hăineală şi a lui Constantin Sima nu are temei juridic, a apreciat vineri ministrul Florin Iordache.



"Fără îndoială nu, asta am şi spus în cadrul dezbaterilor, acolo, avem un regulament şi cred că CSM-ul este primul care trebuie să respecte acel regulament. Dacă în regulament se spune că revocarea se poate face numai la cererea ministerului, plus cel care a solicitat, respectiv cei doi magistraţi, fără îndoială această solicitare nu-şi are un temei juridic", a declarat Florin Iordache, după şedinţa Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).



Secţia pentru procurori din cadrul CSM a decis, vineri, încetarea detaşării la Ministerul Justiţiei a Oanei Schmidt-Hăineală şi a lui Constantin Sima, în urma unei solicitări a procurorului general al României, Augustin Lazăr.



Secţia pentru procurori a luat în discuţie "Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind încetarea detaşării la Ministerul Justiţiei a lui Constantin Sima, procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, şi a Oanei Andrea Schmidt - Hăineală, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău". www.agerpres.ro