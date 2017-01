Florin Iordache vrea modificări în Codul penal şi în Codul de procedură penală

Florin Iordache, propus pentru funcţia de ministru al Justiţiei, a declarat, miercuri, în cadrul audierii în comisiile reunite de specialitate din Parlament, că va propune premierului o revedere a principalelor acte normative, inclusiv a Codului penal (Cp) şi a Codului de procedură penală (Cpp).



"Pornind de la faptul că pentru a avea o Justiţie bună avem, în primul rând, nevoie de legi bune, voi căuta să readuc în actualitate unul dintre principiile fundamentale ale dreptului, şi anume principiul securităţi juridice, aruncat la colţ în ultimul deceniu printr-o inflaţie legislativă galopantă, prin acte normative contradictorii, incomplete şi mai ales lipsite de predictibilitate. În acest sens, voi propune prim-ministrului o revedere a principalelor acte normative, inclusiv a Codului penal şi a Codului de procedură penală, prin implicarea mediului academic, a asociaţilor profesionale şi a CSM", a afirmat Florin Iordache.



El a invocat în acest sens peste 40 de decizii ale Curţii Constituţionale care vizează Cp şi Cpp, adăugând că acestea pot fi puse în concordanţă în Comisia juridică din Parlament.



În activitatea de administrare a Justiţiei, Florin Iordache a spus că va încerca să regândească viziunea cu privire la redistribuirea bugetului justiţiei pentru "a reduce risipa şi pentru a limita unele excese", pentru a relua programul de construire şi de reabilitare a unor sedii, pentru îmbunătăţirea întregului sistem informativ şi pentru reabilitarea locurilor de recuperare.



"Voi căuta ca un text din Constituţie, fie ignorat complet de unii miniştri ai Justiţiei, fie abuziv exercitat de alţii, să devină cu adevărat operaţional. Am în vedere art. 132 din Constituţia României privind statutul procurorilor, potrivit căruia procurorii îşi desfăşoară activitatea conform principiului legalităţii, imparţialităţii şi controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului Justiţiei. În acelaşi timp, prin consultarea întregului corp profesional al magistraţilor, dar şi al societăţii civile, voi încerca ca ministrul Justiţiei să fie un factor mai activ în promovarea unor politici publice în domeniul Justiţiei, astfel încât încrederea în justiţie să crească", a susţinut el.



Iordache a arătat că are în vedere legea răspunderii magistraţilor, elaborarea unor strategii de prevenire şi control al criminalităţii în ansamblu şi că va susţine reînfiinţarea Institutului de Criminologie deoarece, în opinia sa, a fost "abuziv desfiinţat în 2007".



"Voi căuta ca într-un timp cât mai scurt să deblochez situaţia de criză din penitenciarele din România prin construirea sau identificarea unor noi spaţii pentru cei privaţi de libertate, dar şi printr-o resocializare şi regândire a viziunii cu privire la o politică penală umanistă, în care sancţiunile alternative la pedeapsa închisorii să nu aibă un caracter decorativ. Să dăm greutate acelei sintagme care sună atât de frumos - egalitatea de arme - între acuzare şi apărare, să întărim totodată puterea judecătorului, singurul şi unicul decident al procesului. Acesta trebuie să simtă că este cu adevărat independent nu numai de factorul politic, dar şi de alţi actori ai realităţii româneşti, care pe o parte sau alta pun presiune asupra corpului magistraţilor. Trebuie să împartă dreptatea aşa cum prevede legea şi după propria conştiinţă", a mai spus Iordache. AGERPRES