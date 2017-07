Fosta soţie a lui Liviu Dragnea a fost audiata intr-un nou dosar DNA

Bombonica Prodana, fosta soţie a lui Liviu Dragnea, a fost audiată, marţi, la DNA în dosarul în care sunt cercetate posibile fapte semnalate şi de investigaţia RISE Project, informează surse judiciare.



Potrivit acestora, Prodana a fost audiată în calitate de martor.



Pe 7 iulie, Direcţia Naţională Anticorupţie a confirmat că are în lucru un dosar penal, in rem, sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni de corupţie şi asimilate corupţiei, în legătură cu o parte din dezvăluirile RISE Project, în cadrul anchetei fiind solicitate relaţii de la autorităţi din Brazilia.



"O parte dintre aspectele conţinute în investigaţia jurnalistică publicată la data de 6 iulie 2017 fac obiectul unui dosar penal aflat pe rolul DNA. În acest dosar, constituit pe bază de sesizare din oficiu, procurorii au dispus, la data de 19 februarie 2016, începerea urmăririi penale in rem (faţă de fapte) sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni de corupţie şi asimilate corupţiei. După începerea urmăririi penale in rem au fost administrate mijloace de probă constând în audieri de martori, ridicări de documente, solicitări de relaţii de la autorităţile naţionale şi de la autorităţile din Brazilia", arăta DNA într-un comunicat transmis AGERPRES.