Fostul primar Stavarache, achitat definitiv

Fostul primar al Bacăului, Romeo Stavarache, a fost achitat definitiv de Curtea de Apel Alba în dosarul în care era judecat pentru abuz în serviciu pentru că ar fi apro­bat repartizarea unei locuinţe către un subal­tern. Condamnat în primă instanţă la trei ani de închisoare cu suspendare, Stavarache a fost suspendat din PNL după decizia din 2015.

În aprilie 2014, procurorii DNA l-au trimis în judecată pe fostul liberal Romeo Stavarache sub acuzaţia de abuz în serviciu. Edil al Bacăului la acea vreme, Stavarache era învinuit că ar fi aprobat repartizarea unei locu­inţe către un subaltern. Concret, procurorii de la DNA Bacău l-au acuzat pe Stavarache în baza unor declaraţii şi a unei însemnări dintr-un registru din primărie, în care se menţiona că „este de acord, în limita posibi­lităţilor legale“ să îi acorde un apartament social în chirie lui Gheorghe Muntianu, fost şef al Fondului Locativ. În 2015, Tribunalul Bacău l-a condamnat pe fostul baron PNL la trei ani de închisoare cu suspendare în acest caz, însă Stavarache a cerut, la recurs, strămutarea dosarului de la Curtea de Apel Bacău la Curtea de Apel Alba, solicitare admisă de Instanţa Supremă. Ieri, magistraţii din Alba i-au dat câştig de cauză fostului edil, achitându-l definitiv în dosarul cu pricina. „Pe 1 aprilie s-au împlinit trei ani de zile de când am fost trimis în judecată. Înlăturarea mea de la putere a fost făcută de unii oameni care au vrut să preia toată puterea în Bacău. Era o problemă mai delicată, avocații au ridicat problema că tentativa de abuz în serviciu nu este în Codul Penal. Erau documente falsificate în dosar”, a reacţionat Stavarache după achitare. Fostul liberal se află în prezent sub control judiciar, fiind condamnat în primă instanţă la 6 ani de închisoare pentru luare de mită, într-un alt dosar. „Cred că se va face dreptate și în al doilea dosar. Vreau să-mi văd de familia mea, de viața mea, nu cred că are rost să mai discutăm acum despre politică”, a mai spus Stavarache. DNA a transmis ieri că, în luna martie, au fost condamnaţi defi­nitiv 71 de inculpaţi din dosarele de corupţie instrumentate, între care doi magistraţi şi doi mana­geri de unităţi medicale. Pedep­sele dictate de judecători variază între nouă ani de închisoare şi un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei.