Frans Timmermans: Sistemul juridic român a devenit un model pentru alte state membre. Fiţi mândri de asta!

Sistemul juridic românesc a devenit un model pentru alte state membre ale Uniunii Europene, iar acesta este un motiv de mândrie pentru cetăţenii României, a declarat prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, joi, la Bucureşti, la evenimentul intitulat "Dialog cu cetăţenii".



Înaltul oficial european, aflat într-o vizită în ţara noastră, a vorbit despre provocările prezentului, precum atitudinea Rusiei, migraţia şi terorismul, dar şi despre cele mai recente schimbări în domeniul justiţiei în România.



El a afirmat că în orice ţară există corupţie, în diverse nuanţe.



"Lupta împotriva corupţiei este eternă", a spus el. Mai mult, Timmermans a subliniat că evoluţia României în acest domeniu este "incredibilă".



"Dacă aş lua o maşină a timpului şi aş merge înapoi 20 de ani... Atunci nu aş fi crezut că veţi avea atâtea realizări, dat fiind contextul. (...) Dacă azi justiţia română este un exemplu pentru multe ţări din comunitate, (...) acest lucru e o reuşită incredibilă", a declarat el.



Timmermans a adăugat că, în prezent, România face "ultimii paşi" într-un "maraton" al cărui scop final este ca statul de drept să fie un concept "ireversibil".



"Facem ultimii paşi într-un maraton. Scopul meu este să încheiem acest maraton, (...) să spunem împreună că acest proces este ireversibil", a subliniat el, adăugând că "singurul garant al acestui proces este poporul român".



Oficialul european a făcut referire la cel mai recent raport MCV referitor la România şi a precizat că garanţia menţinerii standardelor este "în mâinile poporului".



Timmermans a vorbit despre întâlnirile cu oficialii români de la începutul anului, în contextul adoptării şi apoi abrogării Ordonanţei 13.



"Cred că am fost foarte clar atunci. Premierul a venit la Bruxelles şi am discutat. (...) La acel moment a spus 'vrem să ne încadrăm în cerinţele MCV' şi a spus 'am să desemnez că un ministru al Justiţiei care e profesionist, nu politician' şi asta a făcut. Apoi, ministrul Justiţiei a venit şi am avut o dezbatere intensă", a afirmat prim-vicepreşedintele CE.



El a nuanţat că încrederea poporului, "distrusă" de ordonanţă, "nu va fi recuperată imediat", dar că direcţia pe care o ia Guvernul "va da ocazia îndeplinirii celor 12 recomandări (ale raportului MCV - n.r.)". "Putem să ne exprimăm atunci când Guvernul va formula decizii, (...) avem nevoie şi ca Parlamentul să adopte legi în acest sens", a adăugat el.



"Dacă procesul va deraia, voi arăta spre acest lucru în mod brutal. Simt o dedicare puternică, aprobată de populaţia română, de a se asigura că acest maraton se va încheia în timp record şi cu îndeplinirea tuturor recomandărilor", a subliniat Timmermans.



Prim-vicepreşedintele CE a adăugat şi nevoia de susţinere din partea Parlamentului pentru realizarea acestor obiective. "Parlamentul român trebuie să facă ce este corect: să continue lupta anticorupţie", a precizat prim-vicepreşedintele Comisiei Europene.



"În România simt susţinerea poporului. Nu e ceva ce vrea Comisia, e ceva ce vrea poporul", a susţinut el.



De asemenea, acesta a lăudat sistemul juridic român. "Sistemul juridic român a devenit un model pentru alte state membre. Fiţi mândri de asta! Este o mare realizare", a afirmat el.



Înaltul oficial european a fost rugat să îşi exprime părerea cu privire la legitimitatea unor politicieni ce au fost condamnaţi în Justiţie. Timmermans, care s-a declarat neutru naţional şi politic în ceea ce priveşte declaraţiile din poziţia sa oficială, a spus că aceste lucruri ţin strict de legislaţia ţării.



"Justiţia şi-a urmat cursul, a fost dată o condamnare. Ce se întâmplă după, este inclus în cursul justiţiei din ţară. Punct", a declarat Timmermans.



El a spus că problema care trebuie remarcată este tendinţa politicienilor de a-şi folosi puterea pentru a scăpa de propriile probleme din justiţie.



"Partidul care a câştigat alegerile în România le-a câştigat datorită unei platforme de justiţie socială şi cred că asta este o cauză bună. (...) Ce am eu să îi spun Guvernului este 'începeţi să daţi ceea ce aţi promis, pentru că asta este singura justificare a votului pe care l-aţi primit'", a subliniat Timmermans.



Acesta le-a transmis aleşilor: "Dacă sunteţi percepuţi că folosiţi puterea politică pentru a fugi de justiţie, atunci sunteţi creatorii unei probleme uriaşe în societate. Trebuie să evitaţi să daţi impresia că aţi primit mandat de la alegători să faceţi ceva şi faceţi altceva".



"Cred că asta a mers îngrozitor în ianuarie şi februarie şi asta încearcă acest guvern să corecteze. Şi cred că orice guvern care încearcă să corecteze asta merită o evaluare dreaptă a ceea ce face. Rezultatul procesului legislativ va fi dovada acţiunilor Guvernului", a precizat Timmermans.



Oficialul CE a adăugat că "justiţia trebuie să îşi continue cursul indiferent de cine este ţinta investigaţiilor, fie că e membru al Parlamentului, ministru". "Justiţia trebuie să îşi urmeze cursul şi în această ţară am văzut că sistemul judiciar nu este intimidat de persoane numai pentru că acestea au un mandat politic", a punctat el.



Printre cei care au asistat la discuţia de la Muzeul de Artă din Capitală s-a numărat şi ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.



Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene s-a aflat joi în vizită oficială în România. Acesta s-a întâlnit cu preşedinţii Camerei Deputaţilor şi Senatului, dar şi cu premierul Sorin Grindeanu. AGERPRES