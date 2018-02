Gerea: Kovesi, alături de procurorii DNA, a băgat sub preş anomaliile din activitatea instituţiei

Vicepreşedintele ALDE Andrei Gerea a criticat miercuri bilanţul prezentat de procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, susţinând că s-ar fi încercat ascunderea unor erori sau presupuse abuzuri legate de activitatea instituţiei.



"Am urmărit cu atenţie prezentarea bilanţului pe care procurorul-şef al DNA l-a întocmit. Acesta a arătat, încă o dată, că cei care conduc DNA vor face tot posibilul pentru a acoperi abuzurile comise. Kovesi, alături de ceilalţi procurori DNA, au băgat sub preş toate anomaliile legate de activitatea instituţiei. În discursul şefei DNA nu a fost nicio vorbă despre încălcarea repetată a Constituţiei, nici despre situaţia de la DNA Ploieşti, despre dosarele trimise înapoi de instanţă din cauza modului în care DNA a pregătit rechizitoriul sau despre achitările care au avut loc", se arată într-un comunicat al deputatului Andrei Gerea, remis AGERPRES.



În opinia acestuia, procurorul-şef al DNA ar fi trebuit să răspundă la acuzaţiile aduse instituţiei şi să prezinte măsuri în consecinţă.



"La bilanţul DNA de azi, Kovesi şi cei din instituţia pe care o conduce trebuiau să răspundă concret la acuzaţiile aduse instituţiei şi să prezinte măsuri pentru a nu mai exista abuzurile înfăptuite de procurori precum Negulescu, dosarele fabricate, stenogramele falsificate sau probele măsluite. Nu s-a răspuns la niciunul din aceste puncte, ci s-a dorit o muşamalizare a realităţii de către toţi cei prezenţi la acest bilanţ, dar şi ridicarea unui zid în jurul şefei DNA", a afirmat Gerea.



Potrivit vicepreşedintelui ALDE, în România ar avea loc o "bătălie pentru putere între instituţiile ilegitime şi nedemocratice care au preluat puterea în ultimii ani şi cele democratice".



"Primele nu vor să piardă sub nicio formă din puterea pe care au acumulat-o de-a lungul timpului, încălcând practic tot ce înseamnă principii de drept sau democratice. Ce ne propune preşedintele Iohannis, alături de şefa DNA şi de procurorul general al României, este să ne îndreptăm spre o republică a procurorilor! Este regretabil că preşedintele şi alţi factori de decizie nu sesizează faptul că acţiunea DNA este un abuz de putere, iar abuzul de putere este o formă de corupţie", a adăugat Andrei Gerea, în comunicatul citat.



El a transmis că ALDE va milita pe mai departe "pentru revenirea la adevăratele principii ale democraţiei" şi că acest partid nu se va lăsa intimidat "de presiunile şi manipulările care apar în mod constant".



"Ne vom lupta, prin instrumentele legale avute la dispoziţie, pentru a nu reveni la teroarea anilor '50, care pare a se repeta în zilele noastre", a conchis vicepreşedintele ALDE. AGERPRES