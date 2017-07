Ghena(CSM) despre controalele la DNA şi PG: Demersul ministrului Justiţiei este corect, legal, necesar, oportun

Demersul ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, privind efectuarea unor controale la DNA şi Parchetul General este "corect, legal, necesar şi oportun", a declarat, marţi, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Mariana Ghena.



La intrarea în sediul CSM, Mariana Ghena a fost întrebată de jurnalişti cum vede decizia lui Tudorel Toader de a cere Inspecţiei Judiciare demararea unor controale la DNA şi Parchetul General.



"Demersul domnului ministru este unul corect, legal, necesar, oportun. Periodic se poate dispune un astfel de control. Nu ştiu care a fost considerentul pentru care a ales acest moment, însă orice moment ales de ministrul Justiţiei este justificat de anumite considerente de ordin managerial", a spus Mariana Ghena.



Ea a fost întrebată şi dacă conflictul din DNA afectează imaginea justiţiei, după ce Laura Kovesi a cerut revocarea procurorilor Doru Ţuluş şi Mihaiela Moraru Iorga.



"Din punctul meu de vedere nu este un conflict. Nu pot să îl calific ca atare nici că este, nici că nu este, la acest moment. Dacă este de natură a afecta imaginea, statutul, independenţa magistratului sau a sistemului judiciar nu pot eu să vă spun la acest moment. Vom analiza şi acesta este strict atributul Plenului şi a hotărârii Plenului, la momentul oportun", a subliniat Mariana Ghena.



De asemenea, Mariana Ghena a fost întrebată dacă ea ar fi cerut unui subaltern să treacă testul cu detectorul de minciuni.



"Fiecare conducător, sub aspect managerial, trebuie să exercite strict atribuţiile manageriale, indiferent cum se numeşte: preşedinte al Consiliului sau procuror general sau ministru al Justiţiei. Ideea este că la acest moment nu am fost pusă sub un astfel de situaţie şi dacă aş fi pusă sub o astfel de situaţie m-aş circumscrie strict regulilor procedurale şi dispoziţiilor legale", a replicat preşedintele CSM. www.agerpres.ro