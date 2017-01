Gigi Becali: Graţierea trebuie dată; propun ca pedeapsa pentru abuz în serviciu să rămână neschimbată

El a participat luni la dezbaterea publică privind proiectele de OUG privind graţierea şi modificarea Codurilor penale.



"Dimineaţă m-am dus şi am modificat, mi-e jenă de oamenii ăia (protestatari - n.r.) şi am spus între trei şi patru ani să se dea graţierea. Ştiţi de ce? Pentru că nu ştiu la puşcărie niciun politician care are între trei şi patru ani pedeapsă", a spus Becali, la intrarea în Ministerul Justiţiei.



Becali a arătat că iniţiatorii proiectelor ar trebui să ţină cont de părerea oamenilor care au protestat în stradă.



"Graţierea trebuie dată, că ştiu ce e acolo şi de aceea sunt aici. Dar nu se poate aşa, ce au făcut ei. Normal că oamenii au ieşit în stradă şi le dau dreptate. (...) Dacă tu faci un proiect de graţiere numai pentru abuzul în serviciu, atât ai, abuzul în serviciu şi accidente rutiere. Dacă tu propui schimbarea codurilor, deci abuzul în serviciu era de la 5 ani la 15 ani. S-a schimbat de la 2 la 7 ani şi acum o treci la trei ani de parcă ar fi mărturie mincinoasă... normal că oamenii ies. (...) 20.000 - 30.000 să fie sănătoşi, ţara nu se conduce cu 20 sau 30.000 de oameni, dar au ieşit iar 50.000, au ieşit o sută de mii, (...) dacă semnează petiţie şi tot trebuie să ţii cont", a adăugat omul de afaceri, adăugând că va propune ca pedeapsa pentru abuz în serviciu să rămână neschimbată.

