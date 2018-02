Gîrbovan: Este şocant să aflu că procurorilor DNA li se dădeau instrucţiuni pentru a urgenta anumite dosare

Preşedintele Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România (UNJR), Dana Gîrbovan, consideră şocante afirmaţiile procurorului Mihaiela Moraru Iorga referitoare la o solicitare a procurorului şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, de a urgenta un dosar în care era cercetat un ministru ce ar fi putut fi nominalizat pentru funcţia de premier.



"Îi solicit public doamnei procuror Iorga Moraru să dezvăluie concret tot ce ştie despre acea situaţie, deoarece este în interesul democraţiei şi al justiţiei din România să ştim cine e acel ministru şi când a avut loc discuţia. Sunt şi eu curioasă, la fel ca toţi românii, cred, să aflu cine a fost acel ministru despre care s-a cerut să i se urgenteze dosarul pentru că m-ar propune ministru al justiţiei. (...) Este şocant, de aceea, să aflu că procurorilor din cadrul DNA li se dădeau instrucţiuni pentru a urgenta anumite dosare cu scopul de a influenta decizii politice ori numiri în funcţii publice (...) Interesul public în aflarea adevărului este mai important decât obligaţia de rezervă, deoarece cele afirmate privesc fapte grave care compromit procesul democratic şi funcţionarea statului român", afirmă Dana Gîrbovan într-o postare pe o reţea de socializare.



Conform aceleiaşi surse, singura propunere de a lua în calcul ocuparea funcţiei de ministru al Justiţiei i-a fost făcută în timpul unei discuţii din februarie 2017 cu Sorin Grindeanu, la acea vreme premier al României.



"Întâlnirea respectivă a fost cerută de premierul Grindeanu, iar agenda discuţiei a fost strict legată de chestiuni ce ţin de justiţie, cum ar fi degrevarea instanţelor, temele din Memorandumul privind justiţia, precum şi restanţele salariale. Nu a existat pe agenda prealabilă a discuţiei vreo referire la numirea ministrului justiţiei. În cadrul discuţiei, referirea la ocuparea funcţiei de ministru al justiţiei a fost făcută tangenţial, am declinat-o şi am mers mai departe cu temele pe care le-am avut pe agendă. (...) În afară de acea discuţie, nimeni altcineva nu a discutat cu mine ocuparea acelei funcţii, şi cu atât mai mult nu am făcut-o eu", precizează ea în postare. AGERPRES