Grindeanu: Sper că am rămas un om normal; îmi este foarte frică de ridicol şi atunci evit anumite lucruri

Premierul Sorin Grindeanu a afirmat, luni, că şi-a propus să se comporte "cât se poate de normal" pe perioada mandatului său de şef al Guvernului, el precizând totodată că evită să facă anumite lucruri fiindu-i teamă să nu pice în ridicol.



"Sper că am rămas un om aşa cum eram şi înainte de a fi prim-ministru, adică normal. Fac lucruri normale, încerc să mă comport cât se poate de normal şi, de fapt, e unul din lucrurile de care mi-am propus să mă ţin, fiindcă în momentul în care pierzi contactul cu realitatea, cu lumea, pericolul de a face lucrurile altcumva decât ar trebui să le faci e foarte mare", a declarat Grindeanu, într-un interviu difuzat la TVR 1.



El a vorbit şi despre ziua de 30 decembrie 2016. "Am fost chemat la Bucureşti, a fost acea desfăşurare, în care prima propunere a PSD pentru funcţia de premier, şi anume doamna Sevil Shhaideh, n-a fost acceptată. În mod normal, statutar, s-a întrunit forul de conducere în partid şi (...) m-a votat să fiu eu cel care să preia această sarcină. Sigur că a fost o surpriză, cred că s-a şi văzut (...) Mă mai uit la imaginile de atunci, din decembrie, şi se vede pe mine şi o anumită emoţie, dar totodată cred că şi ce gândeam atunci, responsabilităţile", a precizat Grindeanu.



Totodată, întrebat dacă este timid, Grindeanu a răspuns: "Nu neapărat timid, cât îmi este foarte, foarte frică de ridicol şi atunci evit anumite lucruri. Şi de a pica în ridicol. E foarte simplu să se întâmple lucrul ăsta".



Grindeanu a mai spus că de când a preluat funcţia de premier are foarte puţin timp liber. "Sunt foarte multe lucruri de făcut. Timpul e scurt şi atunci, pentru chestiunile care ţin de treburile personale ale fiecăruia, îţi rămâne foarte puţin timp", a spus prim-ministrul.



Acesta a povestit şi despre copilăria sa, petrecută la bunicii din partea mamei sale, în satul Borlovenii Vechi, vorbind totodată despre pasiunea sa pentru matematică şi despre anii de gimnaziu şi de liceu, când participa la olimpiadele dedicate acestei discipline.



"Tatăl meu fiind profesor de matematică, (...) mi-a sădit această pasiune şi am luat-o şi eu pe acelaşi drum ca şi el (...) De foarte multe ori mă gândesc la câtă matematică am făcut şi în gimnaziu, şi în liceu, şi în facultate (...) Îmbrăţişând această carieră, toate lucrurile pe care le-am învăţat, extrem de multe, poate nu le folosesc acum", a spus Grindeanu.



De asemenea, Grindeanu a vorbit despre cei doi copii ai săi, Mihai şi Sofia, pe care îi vede o dată sau de două ori pe lună, din cauză că locuiesc la Timişoara, împreună cu soţia sa, Mihaela. În acest context, premierul a precizat că urmează să ia, la vară, o decizie împreună cu soţia sa în legătură cu o eventuală mutare la Bucureşti a întregii familii.



Şeful Executivului a vorbit şi despre momentul intrării sale în politică, pe vremea când era student în 1996 la Timişoara, când s-a înscris în PSD.



"În primul tur în 1996, am votat cu Partidul Democrat, care îl avea atunci candidat pe Petre Roman la alegerile prezidenţiale şi care era partid de stânga în acel moment. (...) Între tururi, a considerat necesar să se alieze cu dreapta, cu Convenţia Democrată, ceea ce pentru mine a fost o lovitură în ceea ce credeam (...) Şi acesta a reprezentat un impuls de a merge (să se înscrie în FDSN-ul de atunci n.red.)", a spus Sorin Grindeanu, amintind şi funcţiile pe care le-a deţinut ulterior în cariera sa politică şi care au culminat cu cea de şef al Guvernului. www.agerpres.ro