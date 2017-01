Hellvig: Am dispus adoptarea unui cod de etică profesională al angajaţilor SRI; în câteva zile va fi publicat în MO

Directorul SRI, Eduard Hellvig, a afirmat, miercuri, că a dispus adoptarea unui cod de etică profesională al angajaţilor instituţiei, acesta urmând să fie publicat în câteva zile în Monitorul Oficial.



"Am dispus adoptarea unui cod de etică profesională al angajaţilor Serviciului Român de Informaţii şi va fi în câteva zile publicat în Monitorul Oficial pentru a norma transparent conduita în activitatea angajaţilor noştri. Documentul vine să clarifice răspunsul la o serie de întrebări puse recent în registrul public prin consacrarea unor standarde de conduită raportate la onoarea, demnitatea şi exigenţele asociate profesiei de ofiţer de informaţii", a declarat Hellvig, după audierea sa în Comisia parlamentară de control al SRI.



El a precizat că acest cod de etică "va clarifica fără echivoc eventuale situaţii de incompatibilitate în care ar putea să se plaseze un ofiţer al Serviciului Român de Informaţii".



Hellvig a anunţat că SRI se află în proces de reformare a structurii de securitate internă, prin măsuri administrative şi prin modernizarea politicilor de securitate.



"Am dovedit toleranţă zero pentru derapajele de orice natură, toate aceste lucruri le-am făcut fără să perturb eficienţa SRI şi fără să fac un spectacol din asta. Întotdeauna când au apărut lucruri care nu funcţionează, care nu sunt în matca lor, am dispus şi voi dispune măsuri reparatorii", a subliniat Hellvig.



El a mai spus că a cerut public sprijinul Parlamentului pentru adoptarea pachetului nou de lege privind securitatea naţională. "Cadrul normativ nu poate, în forma lui actuală, să acopere lacunele legislative în combaterea marilor provocări de securitate cu care din păcate ne confruntări astăzi. Noi nu avem dreptul, potrivit legii, să avem iniţiativă legislativă şi este foarte bine. Este rolul Parlamentului şi e normal să fie aşa. Parlamentul este chemat să facă legi în democraţie în interesul bunei funcţionări a statului democratic. Am speranţa că Parlamentul ne va ajuta în acest sens", a adăugat directorul SRI.

