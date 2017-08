IGPR: 5.300 de arestări cercetate pentru infracțiuni economice în primele șapte luni

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii economice au cercetat în primele şapte luni ale acestui an peste 5.300 de persoane pentru infracţiuni de natură economico-financiară, valoarea totală a măsurilor asiguratorii aplicate asupra unor bunuri şi conturi bancare fiind de peste 850.000.000 de lei.



Potrivit unui comunicat al IGPR, în primele şapte luni ale acestui an, structurile de investigare a criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române, au efectuat cercetări faţă de 5.321 de persoane bănuite de comiterea de infracţiuni economice, 498 dintre acestea fiind cercetate sub incidenţa unor măsuri preventive (arestare preventivă - 62, arest la domiciliu - 17, control judiciar pe cauţiune - 2, control judiciar - 355 şi reţinere - 62).



"Pentru asigurarea recuperării prejudiciului cauzat (...) au fost aplicate măsuri asiguratorii asupra unor bunuri mobile şi imobile până la concurenţa sumei de 405.638.600 de lei, precum şi sechestre asiguratorii asupra unor sume de bani în numerar de 52.321.650 de lei şi în cont bancar în cuantum total de 93.659.800 de lei", precizează sursa citată.



În comunicat se mai arată că, pe lângă dosarele penale instrumentate în baza competenţei proprii, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au efectuat cercetări şi în dosarele în care urmărirea penală se efectuează de procuror, în baza a 3.183 de ordonanţe de delegare.



"În cadrul acestor activităţi, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 213 persoane (arestare preventivă - 38, arest la domiciliu - 7, control judiciar pe cauţiune - 3, control judiciar - 140 şi reţinere - 25), au fost aplicate măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile în cuantum de 288.620.930 de lei precum şi asupra unor sume de bani în numerar totalizând 2.211.160 de lei şi în cont bancar de 13.821.620 de lei", precizează aceeaşi sursă.



După cum menţionează IGPR, din datele statistice colectate rezultă că cele mai multe dosare penale instrumentate de poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au fost circumscrise evaziunii fiscale şi înşelăciunilor, urmate de criminalitatea din domeniile contrabandei, drepturilor de proprietate intelectuală, achiziţiilor publice şi spălării banilor.

AGERPRES