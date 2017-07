IJ verifică dacă procurorii DNA i-au cerut Anei Maria Pătru să îi denunţe pe Dragnea şi Ghiţă

Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu şi efectuează verificări prealabile în legătură cu afirmaţiile fostei şefe a Autorităţii Electorale Permanente, Ana Maria Pătru, care susţine că procurorii DNA Ploieşti i-ar fi cerut să facă denunţuri împotriva lui Liviu Dragnea şi Sebastian Ghiţă.



"La 12 iulie, Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu ca urmare a afirmaţiilor doamnei Ana Maria Pătru, publicate în mass-media, în care se relatează aspecte ce ţin de modalitatea de instrumentare a unui dosar aflat pe rolul DNA - Structura Teritorială Ploieşti. Inspectorii judiciari desemnaţi în cauză urmează să efectueze verificări prealabile pentru a se stabili dacă există indiciile comiterii vreunei abateri disciplinare de către procurori de la DNA - ST Ploieşti", se arată într-un răspuns al Inspecţiei Judiciare, la solicitarea AGERPRES.



În decembrie 2016, Ana Maria Pătru a fost trimisă în judecată de DNA, sub acuzaţia că a primit mită de la firma Siveco, constând în contravaloarea unui apartament şi a unui autovehicul, pentru a asigura derularea în bune condiţii a unor contracte pe care firma le avea cu AEP.



Ulterior, la începutul lunii iulie 2017, Ana Maria Pătru a declarat, într-un interviu, că, în timpul anchetei, procurorii de la DNA Ploieşti i-ar fi cerut să facă denunţuri împotriva lui Liviu Dragnea şi Sebastian Ghiţă, iar anchetatorii s-au interesat şi de persoana fostului premier Victor Ponta.



"Prietena mea, denunţătoarea Irina Socol (fondatoarea companiei Siveco - n.r.), şi avocatul Ovidiu Bulai, care mi-a fost impus, fiind determinată să renunţ la avocaţii pe care-i aveam angajaţi, plătit de ea, mi-au solicitat să fac denunţuri împotriva mai multor oameni politici, aceasta fiind condiţia pentru a-mi revedea copilul. (...) Avocatul Ovidiu Bulai, plătit de Irina Socol, mi-a spus în clar că arestarea mea se dovedeşte o lovitură la adresa PSD, deşi eu niciodată nu am făcut parte din acest partid şi nu am făcut vreodată jocurile vreunui partid. Avocatul mi-a cerut să-i denunţ pe Liviu Dragnea şi Sebastian Ghiţă, pe acesta din urma văzându-l doar de două ori în viaţa mea. Am fost întrebată şi de Victor Ponta, dar şi ei ştiau că nu sunt apropiată în vreun fel de fostul prim-ministru. (...) Prietena mea, denunţătoarea Socol, a fost invitată, pe perioada cât am fost arestată preventiv, de câteva ori la DNA Ploieşti pentru a se întâlni şi discuta cu mine. Eu eram scoasă din arest şi dusă la aceste discuţii, la care participau: avocatul pe care am fost determinată să-l angajez, uneori, avocata ei şi poliţiştii DNA, întotdeauna, precum şi procurorul care se ocupa de instrumentarea cazului, acesta supervizând discuţiile", spunea Ana Maria Pătru în interviu.