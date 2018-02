Încă un fost ministru condamnat a ieșit din pușcărie

Dan Marinescu/Intact Images ARHIVA - Codrut Seres ARHIVA - Codrut Seres

Fostul ministru al Economiei, Codruț Șereș, a fost eliberat din Penitenciarul Jilava, după condamnarea la aproape 5 ani de închisoare, din urmă cu 3 ani. Șereș îl urmează pe Zsolt Nagy, fostul ministru al Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, care a fost eliberat condiționat în octombrie 2017.

”A fost o perioadă lungă, o perioadă grea. Poți să uiți, nu poți să uiți. O să vorbesc mai târziu despre dosar. Eu nu am ce să îmi reproșez că nu mi-am făcut datoria față de țară, când am fost ministru. Am fost un om care mi-am păstrat verticalitatea și nu am intrat în discuții despre denunțuri, nici în timpul anchetei, nici după.”, a spus Codruț Șereș, la ieșirea din pușcărie.

Sursa: stiripesurse.ro