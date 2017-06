Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu în legătură cu înregistrările atribuite şefei DNA

Marin Raica/Intact Images Laura Codruta Kovesi Laura Codruta Kovesi

Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu în legătură cu înregistrările difuzate duminică seară şi atribuite procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat pentru AGERPRES purtătorul de cuvânt al IJ, Alin Alexandru.



El a precizat luni că sesizarea a fost înregistrată la Direcţia de Inspecţie judiciară pentru procurori, care urmează să efectueze verificări prealabile pentru a stabili dacă există indicii cu privire la săvârşirea vreunei abateri disciplinare.



Ministrul demisionar al Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat luni că nu are pârghiile necesare pentru a verifica veridicitatea înregistrărilor în care apare procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, adăugând că va apela la Inspecţia Judiciară pentru acest lucru.



"Am auzit şi eu aseară în spaţiul public această dezbatere, această controversă destul de puternică, destul de intensă cu privire la acele dialoguri pe care le-ar fi purtat doamna Kovesi. Ca ministru al Justiţiei nu am pârghiile necesare pentru a verifica eu veridicitatea înregistrărilor, veridicitatea conţinutului acelor înregistrări. Ce pot să fac eu ca ministru al Justiţiei (...) vom sesiza Inspecţia Judiciară pentru a verifica veridicitatea acelor interceptări", a declarat Tudorel Toader, la intrarea în sediul Ministerului Justiţiei.



El a adăugat că, dacă Inspecţia Judiciară nu are instrumentele, posibilitatea verificării autenticităţii înregistrărilor şi conţinutului acestora, atunci se vor găsi celelalte soluţii legale procedurale, inclusiv expertizele tehnice.



Cu privire la o eventuală chemare a procurorului-şef al DNA pentru lămuriri, Toader a precizat că ministrul Justiţiei nu face anchetă.



Purtătorul de cuvânt al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Livia Săplăcan, a precizat duminică seară că înregistrarea apărută în spaţiul public, în care şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, ar da ordine procurorilor din subordinea sa ''să ajungă la premier'', conţine fragmente între care au fost intercalate sintagme menite să distorsioneze conţinutul celor spuse.



''Înregistrarea conţine fragmente care au fost rostite de procurorul şef în mod public ori la şedinţele de lucru cu procurorii unei secţii operative. Între fragmentele respective au fost intercalate o serie de sintagme care nu îi aparţin şi care sunt menite să distorsioneze grav conţinutul celor spuse'', a declarat pentru AGERPRES purtătorul de cuvânt al DNA.



O înregistrare în care şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, ar da ordine procurorilor din subordinea sa ''să ajungă la premier'' a fost difuzată duminică de România TV.



În înregistrare, şefa DNA ar discuta cu procurorul Jean Uncheşelu, potrivit România TV: ''Uncheşelu, ştiţi ce-mi doresc: să 'decapaţi' instituţional în dosarul ăla cu casele şi să ajungem la domnul premier care a semnat contractele alea. Şi am avut o discuţie la Cheile Grădiştei şi tot nu am auzit ce s-a întâmplat. (...) Posturi în plus avem, poliţişti în plus avem, specialişti în plus avem, dosare avem. (...) Sunt unele chestiuni îngrijorătoare: sunt dosare de 6-7 ani cu urmărire penală începută şi care nu e soluţionată. (...) Mă îngrijorează de ce nu-i înhăţăm!''.



Dosarul ar fi legat de o fraudă cu 967 de case naţionalizate, în care primarul Timişoarei Nicolae Robu şi fostul edil al municipiului Gheorghe Ciuhandu au fost puşi sub acuzare. AGERPRES