Iordache: Acele prevederi care iniţial erau neclare sau în neconcordanţă cu siguranţă vor fi eliminate

Ministrul Justiţiei, Florin Iordache, a declarat, luni, că vor fi eliminate acele prevederi care erau iniţial 'neclare' şi 'în neconcordanţă' din proiectele de ordonanţă de urgenţă privind graţierea unor pedepse şi pentru modificarea Codului penal şi a Codului de procedură penală.



"Vom ţine cont de observaţiile care s-au făcut astăzi, şi acele prevederi care iniţial erau neclare sau în neconcordanţă, cu siguranţă, vor fi eliminate. Nu vreau să vă spun ce vom elimina sau dacă vom elimina şi cum vor arăta. Repet, în urma consultărilor, am nişte observaţii care vreau să fie cuprinse în textul celor două acte normative", a afirmat ministrul la finalul dezbaterii publice de la MJ.



El a precizat că, până nu va finaliza textul acestor acte normative, nu poate să spună ce recomandare va propune.



"În primul rând, voi avea o discuţie cu premierul Sorin Grindeanu şi soluţia pe care ne-o vom asuma, cu siguranţă vă vom anunţa", a adăugat Iordache.



Ministrul Justiţiei a mai spus că îşi doreşte legi clare, coerente, pe care fiecare cetăţean, dacă are sau nu pregătire juridică, să le poată respecta.



"De fapt, acesta este mandatul cu care eu am venit aici - să repar toate acele lucruri care nu sunt în concordanţă cu o legislaţie clară modernă şi europeană", a menţionat Iordache. AGERPRES