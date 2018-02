Kovesi: Acest atac vizează îngenuncherea statului român, umilirea societăţii

Procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat, miercuri seară, că atacul din ultima perioadă asupra justiţiei nu este unul întâmplător şi vizează "îngenuncherea statului român, umilirea societăţii".

"Nu cred că acest atac este întâmplător. Asistăm în ultima perioadă la un festival disperat al inculpaţilor, un festival în care inculpaţi condamnaţi, în care inculpaţi trimişi în judecată spun neadevăruri, spun părţi de adevăr. Aici nu este vorba despre Kovesi sau despre procurorul şef al DNA. (...) DNA nu este un om, DNA este o instituţie. (...) Acest atac nu este despre Kovesi, acest atac este despre procurorii care şi-au făcut treaba în ultimii ani şi acest atac vizează îngenuncherea statului român, vizează umilirea societăţii şi umilirea cetăţenilor români", a spus Kovesi într-o conferinţă de presă.

Şefa DNA a arătat că justiţia este "sub un asalt" de mai mult de un an, iar cei care atacă sunt oameni cu resurse care doresc să decredibilizeze actul de justiţie.

"Pentru ce suntem atacaţi? Pentru că ne-am făcut treaba, pentru că am dovedit fapte de corupţie, pentru acest lucru suntem atacaţi. Justiţia este sub un asalt (...) de peste un an de zile. Dacă ne uităm cine atacă, vedem inculpaţi condamnaţi, inculpaţi trimişi în judecată. (...) Oameni care au bani, care au resurse, oameni care au posibilităţi şi care doresc să decredibilizeze actul de justiţie, să decredibilizeze ceea ce s-a făcut în mod corect în ultimii ani, să ducă în derizoriu faptele de corupţie", a mai spus Kovesi.

AGERPRES