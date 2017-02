Kovesi: Am aflat de la televizor de Ordonanța 13

Agerpres

Şefa DNA îl acuză pe ministrul Justiţiei că a păcălit-o în seara în care a fost adoptată Ordonanţa 13. Laura Codruţa Kovesi spune că şi-a chemat colegii seara târziu să redacteze punctul de vedere cerut de Florin Iordache referitor la acest act normativ, dar a aflat cu stupoare că ordonanţa a fost deja aprobată în şedinţa de Guvern.

”Noi l-am primit seara târziu pe mail. Am deschis mailul, am citit, după prima citire prima reacție a fost < este foarte grav >. Am dat mailul tuturor colegilor din DNA. Termenul pana la care puteam să facem punctul de vedere era până la 9 dimineața a doua zi. Și ne-am întrebat care e urgența să stăm toată noaptea să scriem un punct de vedere să fie gata dimineața a doua zi. Sigur, în timp ce scriam împreuna cu alți doi colegi, un alt coleg ne-a dat telefon și a zis să ne uitam la televizor. Am deschis televizorul, era marți noaptea, am văzut Breaking News ordonanța privind modificarea codului penal a fost adoptată și prima faza am fost convinsă că jurnalistul nu a înțeles corect, pentru ca eu aveam în față solicitarea ministerului de a emite un punct de vedere prin CSM. Am schimbat postul și de fapt am constatat ca ordonanta fusese adoptată”, a spus Kovesi, într-un interviu la Radio Romania Actualitati.

Curta Constituţională are astăzi prima sedinţă în cazul Ordonanţei 13. Magistraţii vor analiza contestaţiile depuse de Consiliul Superior al Magistraturii şi de către Administraţia Prezidenţială în cazul acestei ordonanţe. Mâine judecătorii constituţionali vor analiza şi sesizarea depusă de Avocatul Poporului.