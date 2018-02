Kovesi despre clasarea cauzei faţă de şapte foşti miniştri în dosarul Microsoft: "Un procuror a început urmărirea penală după ce s-a împlinit termenul de prescripţie"

Procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a afirmat vineri că reprezintă un caz izolat situaţia din dosarul Microsoft, în care faţă de şase foşti miniştri s-a dispus clasarea cauzei deoarece faptele s-au prescris, iar faţă de altul pentru că nu a existat fapta.



"Este o situaţie pe care nu ne-o dorim, nu ne-am dorit-o. Cu siguranţă poate să arunce o umbră de îndoială asupra a ceea ce fac procurorii din DNA, dar este un caz izolat şi nu trebuie să generalizăm. Procurorii din DNA îşi fac treaba, lucrează corect. Nu ştim dacă în acest caz s-a lucrat cu rea-credinţă sau nu, pentru că este o verificare disciplinară în curs, dar, de fiecare dată când au apărut probleme cu privire la conduita unui procuror (...) şi am considerat că acel procuror a greşit într-un fel sau altul, am dispus măsurile legale", a declarat Kovesi, la Digi 24.



Ea a susţinut că instituţia pe care o conduce a dat dovadă de transparenţă în acest caz şi a prezentat public situaţia.



"Noi şi cu comunicatul de presă am încercat să explicăm ce s-a întâmplat, nu am ascuns nici această situaţie că un procuror a început urmărirea penală după ce s-a împlinit termenul de prescripţie. Nu cred că există instituţii perfecte care să lucreze cu oameni perfecţi, important este cum te raportezi atunci când ai o problemă", a spus şefa DNA.



Laura Codruţa Kovesi a adăugat că nu are cunoştinţă de existenţa unor asemenea situaţii şi în alte dosare.



"Deocamdată nu pot să spun că mai avem astfel de situaţii şi măsurile interne pe care noi le-am luat sunt pentru a preveni astfel de situaţii, mai ales că în toate dosarele în care se depăşeşte termenul de un an, facem verificări nu doar de către procurorii-şefi din DNA, se fac verificări inclusiv de către Inspecţia Judiciară", a precizat Kovesi.



Procurorii anticorupţie au dispus, în urmă cu o zi, clasarea cauzei faţă de foştii miniştri Dan Nica, Silvia Adriana Ţicău şi Alexandru Athanasiu, cercetaţi pentru abuz în serviciu în dosarul Microsoft.



Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, cauza a fost clasată pe motiv că faptele au fost prescrise în cazul lui Dan Nica, ministru al Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei în perioada 2000 - iulie 2004, Silvia Adriana Ţicău, ministru al Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei în perioada iulie-decembrie 2004, iar anterior secretar de stat la acelaşi minister, şi Alexandru Athanasiu, ministru al Educaţiei şi Cercetării în perioada 2003 - 2005.



Procurorii anticorupţie au dispus anterior clasarea cauzei în dosarul Microsoft şi faţă de foştii miniştri Ecaterina Andronescu, Mihai Tănăsescu şi Şerban Mihăilescu. Soluţia de clasare a fost dispusă pe 8 ianuarie 2018, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale.



"S-a dispus soluţia clasării conform art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de Procedură Penală, întrucât în cazul infracţiunilor reţinute în sarcina lor (constând în iniţierea, avizarea cu nerespectarea prevederilor legale a unor hotărâri de guvern, în perioada 2000 - 2004, prin care erau favorizate anumite firme în contextul menţionat mai sus) s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale", se arăta în comunicatul DNA.



În cazul lui Daniel Funeriu, fost ministru al Educaţiei, s-a dispus soluţia clasării pe motiv că "fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege". AGERPRES