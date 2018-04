Kovesi:DNA a cooperat cu SRI şi înainte de 2013

Procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a precizat, marţi, că Direcţia Naţională Anticorupţie a cooperat cu SRI şi anterior anului 2013, adrese în baza protocolului fiind semnate chiar de Daniel Morar.

"DNA a cooperat instituţional şi în scris cu SRI în baza protocolului semnat în anul 2009. Din arhiva Direcţiei a rezultat că protocolul a fost aplicat de Direcţia Naţională Anticorupţie şi anterior anului 2013 în activitatea sa. Adresele în baza protocolului sunt semnate chiar de procuror-şef Direcţie, Daniel Morar. Acest protocol a fost trimis tuturor structurilor DNA, procurorii l-au aplicat, singura observaţie făcută în 2009 a fost aceea că se dorea ca să existe o comunicare DNA - SRI direct, şi nu prin procurorul general. Practic, se dorea un protocol direct între DNA şi SRI, şi nu un protocol valabil pentru toate structurile de Parchet", a declarat Laura Codruţa Kovesi.

Ea a adăugat că fostul şef al DNA ar fi putut să denunţe protocolul, mai ales că a fost delegat în funcţia de procuror general din octombrie 2012.

"Să nu uităm că domnul Morar a fost delegat, şi-a îndeplinit atribuţiile de procuror general din octombrie 2012. Dacă ar fi existat dispoziţii contrare legii, cu siguranţă putea să denunţe acest protocol, mai ales că îndeplinea toate atribuţiile pe care le avea procurorul general. Dar şi după octombrie 2012, acest protocol a fost aplicat de procurorii din Ministerul Public. Este important de spus că atunci când a fost semnat acest protocol, a fost creat un grup de lucru care a întocmit un proiect de protocol, proiectul de protocol a fost dat structurilor de Parchet pentru a-şi exprima punctul de vedere, pentru a include anumite observaţii. Protocolul a fost aplicat de mii de procurori ani de zile. Nimeni nu a trimis nicio notificare că acest protocol are prevederi care nu sunt în concordanţă cu legea, pentru că acest protocol este întocmit strict în conformitate cu legea şi nu prevede drepturi în plus, obligaţii în plus pentru niciuna dintre instituţii", a mai precizat Kovesi.

Întrebată dacă DNA, condusă la acea vreme de Daniel Morar, a cunoscut dinainte că se realizează acest protocol şi putea face observaţii, Kovesi a răspuns: "Au fost reprezentanţi ai DNA care au participat la aceste discuţii. Protocolul a fost comunicat DNA, el a fost multiplicat, transmis structurilor teritoriale şi structurilor din cadrul structurii centrale a DNA şi ulterior protocolul a fost aplicat. Sunt foarte multe adrese semnate chiar de procurorul şef Morar care se întemeiază pe dispoziţiile din acest protocol".

Cu privire la susţinerea lui Daniel Morar că toate adresele SRI treceau întâi pe la procurorul general, aceasta a spus că adresele se semnau de către conducătorul structurii de Parchet.

"Nu. Adresele se semnau de către conducătorul structurii de Parchet. Doar anumite informaţii care erau transmise în temeiul legii veneau prin intermediul procurorului general şi solicitările pentru avizarea mandatelor de siguranţă naţională veneau prin intermediul procurorului general, aşa cum este prevăzut în protocol", a spus Kovesi.

Pe 30 martie, Serviciul Român de Informaţii a publicat pe site Protocolul de colaborare cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în domeniul securităţii naţionale. AGERPRES