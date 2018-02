Kovesi: Inculpatii fac acuzatii nefondate!

„Am să încep prin a face câteva precizări cu privire la modul de instrumentare a unor dosare aflate pe rolul DNA(...). Urmare a informațiilor care au apărut în spațiul public am solicitat colegilor de la Ploiești un raport scris cu privire la ceea ce a apărut, cu privire la stadiul dosarelor și cu privire la aspectele care au fost sesizate ca fiind nelegale. În urma informațiilor primite, voi face precizări și voi răspunde la întrebări”, a spus Codruța Kovesi în debutul conferinței de presă.

Un raport scris a fost trimis și procurorului general, a precizat șefa DNA.

„La Ploiești au fost instrumentate mai multe cauze în care Mircea Cosma, Vlad și Andreea Cosma au fost în calitate de martori și inculpați. Într-un dosar, Vlad Cosma a fost trimis în judecată pentru trafic de influență alături de Mircea Cosma, pentru luare de mită și abuz în serviciu”.

„Cauza a fost înregistrată la ICCJ prin sentința penală din noiembrie 2016, cei doi fiind condamnați. (...) Acum dosarul este în apel, cu termen săptămâna viitoare, 19 februarie. Menționez că în această cauza cererile și excepțiile de camera preliminară, inclusiv cu privire la legalitatea administrătii probelor, au fost respinse.(...) Probele au fost administrare legal”, a mai spus Kovesi.

Potrivit procurorului şef la DNA, „acești inculpați care fac acuzații nereale au invocat în fața judecătorilor cereri și excepții, care au fost respinse”.

Sefa DNA a declarat, totodata, ca institutia pe care o conduce este acuzata pe nedrept ca fabrica probe. Potrivit spuselor sale, procurorii dela Ploiesti respecta legea.

Nu trebuie sa culpabilizam intreg corpul magistratilor, a continuat Laura Codruta Kovesti, subliniind ca nu e primul incident cu procurori DNA. Procurorii DNA, a adaugat sefa Directiei Nationale Anticoruptie, nu falsifica probe. Acest atac nu este despre Kovesi, este despre procurorii care si-au facut treaba in ultimii ani. DNA nu e un om, e o institutie.

Justitia este sub un asalt. Si cine ataca? Inculpati trimisi in judecata, oameni care doresc sa duca in derizoriu faptele de coruptie, pentru ca in ziua de azi, daca esti condamnat pentru coruptie, nu este atat de grav, in opinia unor inculpati.