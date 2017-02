Kovesi, interviu în La Repubblica: Societatea civilă vrea o Românie curată, onestă, fără corupţie

Dan Marinescu/Intact Images Laura Codruta Kovesi Laura Codruta Kovesi

Procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Laura Codruţa Kovesi, şi-a exprimat temerea, într-un interviu acordat cotidianului italian La Repubblica, în legătură cu faptul că Ordonanţa de Urgenţă privind modificarea Codurilor Penale ar putea intra, totuşi, în vigoare, dacă ordonanţa de abrogare va fi atacată şi declarată neconstituţională.



"Este posibil", a răspuns şefa DNA la întrebarea pe această temă a jurnalistului italian, precizând că există două motive care ar putea duce la concretizarea acestui scenariu. "Primul este că ordonanţa de revocare conţine formulări pe care Curtea Constituţională le-a declarat neconstituţionale. Fiind neconstituţionale, revocarea ordonanţei ar putea fi invalidată", a explicat Kovesi.



Întrebată dacă există riscul ca puterea politică din România să încerce să limiteze prerogativele instituţiilor care luptă împotriva corupţiei, aşa cum s-a întâmplat şi în alte state, Laura Codruţa Kovesi a spus că acest pericol a existat şi în trecut. "Au fost multe guverne la putere, unele au încercat să ne obstrucţioneze activitatea. Am văzut multe propuneri de amendamente legislative care ne-ar fi afectat negativ capacitatea operaţională. Acum, problema cea mai gravă este că ultimul amendament a fost retras, dar a apărut în Monitorul Oficial", a spus şefa DNA.



Kovesi a mai explicat că scopul procurorilor nu este să schimbe legi, ci să impună aplicarea lor, dar că trebuie, în acelaşi timp, să informeze societatea despre efectele pe care le poate avea modificarea legislaţiei privind corupţia.



"Separarea puterilor în stat este, pentru mine, o valoare constituţională la care nu se poate renunţa cu niciun preţ", a spus ea.



Descrisă în articolul din La Repubblica drept "eroina protestelor societăţii civile" şi "eroina naţiunii şi a unei ţări curate", Kovesi a afirmat în interviu că pentru ea, ca procuror, este totuna dacă este ţinta criticilor sau a elogiilor.



"Nu trebuie să ne influenţeze dezbaterea publică, noi trebuie să aplicăm legea. Deciziile de anchetare şi condamnările trebuie să sporească încrederea cetăţenilor în instituţii, nu să ducă la o creştere a popularităţii. Desigur, DNA are în sondaje o susţinere publică de 55%, una foarte mare în comparaţie cu media instituţiilor de la noi. E un semnal important că societatea din România şi-a schimbat mentalitatea. Societatea civilă vrea o Românie curată, onestă, fără corupţie", spune procurorul şef al DNA.



Despre corupţie, şefa DNA a afirmat că nu este un fenomen care dispare odată ce sunt operate arestări sau când suspecţii sunt puşi sub acuzare şi a insistat asupra măsurilor preventive ce trebuie luate, inclusiv asupra necesităţii de a face educaţie anticorupţie de pe băncile şcolii.



"Trebuie să le spunem tuturor cât ne costă corupţia, ca societate. Nu doar DNA conduce această luptă. Sunt implicaţi şi judecătorii, şi societatea civilă, aşa cum se şi vede în aceste zile. Probabil tocmai lupta cetăţenilor este componenta cea mai importantă a eforturilor anticorupţie", a estimat şefa DNA.AGERPRES