Kovesi: "La primul semn că un procuror nu a respectat legea, am reacționat”

Am fost întrebata ce am făcut? Am făcut ce prevede legea. Orice suspiciune de abatere se cerceteaza de Inspecția Judiciară, a declarat Laura Codruta Kovesi la conferinta sustinuta miercuri seara la sediul DNA.

„Nu e prima oara cand sunt incidente cu privire la activitatea DNA . A fost prima oară în mandatul meu când un procuror-șef a fost investigat pentru corupție, a fost arestat și condamnat. Atunci când procurorii nu au respectat legea, am sesizat IJ, am cerut CSM revocarea unor procurori care nu și-au îndeplinit atribuțiile. La primul semn că un procuror nu a respectat legea, am reacționat, conform atribuțiilor legale. Avem mecanisme interne de autocurățare”.

„Nu cred că acest atac e întâmplător. Asistăm în ultima perioadă la un festival disperat al inculpaților, care spun neadevăruri, părți de adevăr. Aici nu e vorba de Kovesi și vă reamintesc ce am zis la primul raport de activitate. DNA nu e un om, DNA e o instituție”, a adaugat Kovesi.

Antena 3