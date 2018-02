Kovesi: Nu este treaba procurorilor cu funcţii de conducere să calculeze termenul de prescripţie a dosarelor

Procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat marţi, la CSM, că nu este de datoria procurorilor cu funcţii de conducere să calculeze termenul de prescripţie a dosarelor.



"Toate dosarele care sunt mai vechi de un an de la înregistrare sunt supuse unui dublu control. În primul rând, controlului intern în baza ordinului procurorului general, în care se verifică ritmicitatea în care se lucrează într-un dosar penal, adică dacă procurorul în termen de 30 de zile lucrează într-un dosar. Dacă în termen de 30 de zile nu lucrează într-un dosar, acel dosar poate fi luat şi dat altui procuror sau se poate face şi o sesizare la Inspecţia Judiciară. În situaţia în care am constatat că procurorii nu au lucrat în dosare, am apelat la dispoziţiile legale şi atunci când a fost cazul am sesizat şi Inspecţia Judiciară. Nu procurorul-şef este cel care trebuie să calculeze termenele de prescripţie. Nu este treaba procurorilor cu funcţii de conducere să calculeze acest termen de prescripţie, acest termen de prescripţie se calculează de procurorul de caz, cu o singură excepţie, atunci când se întocmeşte un rechizitoriu care este supus spre verificare, din punct de vedere al legalităţii, procurorului-şef, atunci este momentul în care procurorul-şef poate verifica dacă într-o speţă s-a prescris sau nu fapta", a explicat Kovesi, în şedinţa Secţiei pentru procurori a CSM.



Ea a arătat că inclusiv în cazul Microsoft au fost efectuate mai multe mai multe controale regulate în ultimii ani, inclusiv din partea Inspecţiei Judiciare.



"În niciunul din aceste controale nu s-a stabilit că dosarul a stat în nelucrare sau că ar fi elemente care să fie imputabile procurorului de caz, cu atât mai puţin DNA", a spus Kovesi.



Procurorul-şef al DNA a menţionat că în cazul dosarului Microsoft au fost emise patru rechizitorii în care au fost trimise în judecată mai multe persoane, între care doi miniştri, o parte fiind deja condamnate definitiv.



"Măsurile asiguratorii care au fost dispuse sunt de 62,5 milioane de euro şi de peste 22 de milioane de dolari, în condiţiile în care prejudiciul estimat era de 62 de milioane de euro. Ca atare nu vorbim de sute de milioane de euro nerecuperaţi aşa cum s-a susţinut", a precizat Kovesi.



Ea a subliniat că în acest caz DNA a fost sesizată la nouă ani după încheierea contractului respectiv.



"Cu ocazia controlului făcut de ÎCCJ, s-a decis de către judecătorii instanţei supreme că modul de calcul al termenului de prescripţie nu are în vedere data efectuării plăţilor, ci are în vedere data încheierii contractului. Practic, la data încheierii contractului se presupune că s-a întocmit acel act abuziv şi ca atare nu are nicio relevanţă data efectuării plăţilor. Acesta este motivul pentru care procurorul a ajuns la concluzia că faptele s-au prescris şi ca atare a dat soluţia legală", a susţinut Kovesi. AGERPRES