Lazăr despre modificările la Cpp:Tot ce are o aparenţă de neconstituţionalitate va fi pus la dispoziţia instituţiilor competente să sesizeze CCR

Adrian Manolache

Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a declarat, joi, că modificările aduse Codului de procedură penală sunt analizate de Ministerul Public, iar tot ce are ''o aparenţă de neconstituţionalitate'' va fi pus la dispoziţia instituţiilor care au competenţa de a sesiza Curtea Constituţională a României (CCR).



"Noi am avut un punct de vedere deja pe care-l susţinem în continuare, în sensul că modificările care au fost efectuate la cele două Coduri s-au realizat într-un ritm foarte rapid, în pripă, aş putea spune, şi acestea asociate cu faptul că nu au fost luate în considerare propunerile Consiliului Superior al Magistraturii, ale asociaţiilor de magistraţi. Toate aceste circumstanţe au generat o stare de îngrijorare în rândurile corpului magistraţilor Ministerului Public. Ceea ce vă pot spune în acest moment este că toate modificările, completările care au fost efectuate formează obiectul unei foarte atente analize a Ministerului Public, care în câteva zile va fi încheiată şi tot ce vom constata noi că are o aparenţă de neconstituţionalitate va fi pus la dispoziţia instituţiilor care au competenţa de a sesiza CCR", a spus Lazăr, care a participat la deschiderea lucrărilor unui grup de lucru în materie de familie şi protecţia minorilor.



El a menţionat că modificările aduse în Parlament trebuie studiate foarte atent. "Lucrurile astea trebuie studiate foarte atent, de altfel şi cei care au făcut modificările le-au făcut cu o anumită abilitate. (...) Pentru a face puzzle-ul spiritului modificărilor ai nevoie să le vezi pe toate, să le analizezi şi apoi să vezi care este fotografia mare a modificărilor Codurilor", a afirmat Lazăr.



Întrebat de jurnalişti dacă e de acord că aceste modificări duc sistemul judiciar cu 20 de ani în urmă, el a răspuns: "Există această aparenţă, pe care urmează să o vedem la sfârşitul acestei analize. În tot cazul, parcă modificările vor să temporizeze activitatea de înfăptuire a Justiţiei".



Chestionat în legătură cu prevederea conform căreia suspectul trebuie să asiste la orice act de urmărire penală, procurorul general a spus că este discutabil din punctul de vedere al audierii minorilor, spre exemplu, unde victima nu ar putea fi audiată în prezenţa unui suspect care a supus-o unei agresiuni. AGERPRES