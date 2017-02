Membru CSM: Am un gust amar după neadevărul spus de ministru;Lazăr: Ar putea fi invitat şi Avocatul Poporului să ia atitudine

Karina Knapek/Intact Images

Judecătorul Bogdan Mateescu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a susţinut miercuri, că a rămas cu un gust amar după ce l-a auzit pe ministrul Justiţiei declarând că nu a solicitat aviz Consiliului, în timp ce procurorul general Augustin Lazăr a pledat pentru invitarea Avocatului Poporului să ia atitudine în ceea ce priveşte modificarea Codurilor penale prin ordonanţă de urgenţă, remarcând în acelaşi timp activitatea sa din ''ultima perioadă''.



"Am asistat la o conferinţă de presă în urma căreia mi-a rămas un gust amar incredibil. L-am ascultat pe domnul ministru (n.r. Iordache), care a declarat public întregii Românii că nu a solicitat aviz. În realitate, pe site-ul CSM este o solicitare de aviz", a afirmat Mateescu, în şedinţa CSM.



Preşedintele CSM, Mariana Ghena, a explicat că solicitarea ministrului se află nu numai pe site ci şi la fiecare membru.



"Nu numai pe site. Fiecare dintre dumneavoastră aţi primit copie după materialul primit şi înregistrat astfel încât se vede foarte clar din lectura textului că se solicită aviz", a menţionat aceasta.



Judecătorul Mateescu a criticat şi faptul că ministrul Florin Iordache nu a venit la şedinţa CSM.



"Este într-adevăr o solicitare de aviz în pofida neadevărului spus expres de domnul ministru, care din nefericire astăzi cu mult curaj lipseşte de la şedinţa CSM. Discutăm de acest aviz care a fost solicitat şi toată lumea trebuie să ştie, în pofida neadevărului spus de ministrul Justiţiei, ieri la ora 17, 00", a mai spus el.



Augustin Lazăr a susţinut că ar putea fi invitat şi Avocatul Poporului să ia atitudine în problema modificării codurilor prin ordonanţă de urgenţă.



"Ar putea fi invitat şi Avocatul Poporului să ia atitudine în această problemă. Am remarcat că a fost foarte activ în ultima perioadă", a arătat el.



În context, şefa CSM a admis că Avocatul Poporului are această prerogativă, care este şi a Consiliului.



"Sigur că da, este prerogativa Avocatului Poporului cum este şi prerogativa noastră, atâta vreme cât noi am evocat-o şi am spus că oricum o punem în discuţie. Cred că este dreptul şi al Avocatului Poporului şi posibilitatea dumnealui de a-şi manifesta o astfel de voinţă în virtutea atribuţiunilor pe care le exercită. Nu am auzit până în acest moment să fi manifestat o astfel de opţiune", a mai arătat preşedintele Consiliului. www.agerpres.ro