Ministrul Justiției a trimis la Guvern proiectul de lege pentru modificarea Codului Penal

Ministrul Justiţiei Tudorel Toader a declarat, vineri, la Iaşi, că a trimis la Guvern proiectul de lege pentru modificarea Codului Penal şi Procedură Penală, în acord cu deciziile Curţii Constituţionale.



"Ieri am trimis la Guvern proiectul de lege pentru modificarea Codului Penal şi Procedură Penală, în acord cu deciziile Curţii Constituţionale, pentru transpunerea unei directive privind confiscarea extinsă şi transpunerea unei alte directive privind transpunerea victimelor infracţiunilor", a declarat jurnaliştilor ministrul justiţiei Tudorel Toader.



El a afirmat, totodată, că în prezent se lucrează la finalizarea ultimelor modificări la pachetul de legi privind Justiţia. "Pachetul cuprinde trei legi: Legea 303, 304, 317. Toate din 2004. Săptămâna viitoare, cred eu, voi prezenta acel pachet de legi la Guvern, după care îl voi trimite CSM pentru avize, că-s legile justiţiei, şi CSM este avizator, dar cu precizarea pe care o ştiţi foarte bine: avizul CSMului nu este unul conform, obligatoriu, este un aviz consultativ. Şi la codul ăsta căruia i-am dat drumul, multe sugestii, propuneri le-am luat în considerare, pe altele nu. Nu pentru că nu ar fi fost bune dar pentru că ieşeau din limita proiectului de lege. Erau propuneri de lege ferenda şi nu de transpunere a deciziilor Curţii. Prin urmare, prezint pachetul de legi la Guvern, îl trimit CSM pentru avizare, un aviz consultativ. Dintre ele pe unele le vom reţine, pe altele nu. Nu am de unde să ştiu ce observaţii primesc. Îl trimitem pe procedura normală de legiferare", a declarat Tudorel Toader.



Ministrul Justiţiei a afirmat totodată că pachetul celor trei legi, care sunt din 2004, trebuie actualizat. "Sigur, cele trei legi sunt din 2004. Au trecut 13 ani. Am intrat în Uniunea Europeană. După 13 ani legile trebuiesc aduse la nivelul zilelor pe care le trăim şi cu o proiecţie de viitor. Prin urmare, vor fi modificări. Chiar şi legile justiţiei vor fi puse de acord cu deciziile Curţii Constituţionale. Şi acolo au fost multe decizii. Prin urmare, vor fi modificări necesare din perspectiva legilor Curţii, şi vor mai fi modificări, poate, unele de oportunitate. Altele, sigur, de readucere a legilor justiţiei în parametrii puterii judecătoreşti, o putere stabilă exercitată de profesionişti, specialişti ai dreptului", a conchis ministrul Justiţiei.



Proiectul de lege privind modificarea Codului penal şi a Codului de procedură penală din perspectiva deciziilor Curţii Constituţionale se va afla "aproape sigur" pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern de joi, a anunţat premierul Sorin Grindeanu joi, 18 mai.



Potrivit şefului Executivului, includerea pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern de joi a acestui proiect de lege depinde de primirea avizului de la Consiliul Legislativ, după ce s-au primit celelalte avize, inclusiv cele de la CSM. "Am avut o discuţie cu domnul ministru aseară şi mi-a spus că, dacă îi va veni în timp util şi avizul de la Consiliul Legislativ... Ştiţi că e ultimul, cel care închide, a parcurs toţi paşii, aviz de la CSM. Sunt consultative, dar are toate aceste avize. Vreau să fac precizarea că acest proiect de lege se referă la modificările strict legate de deciziile Curţii Constituţionale. Are şi o componentă privind aplicarea unei directive europene", a spus Grindeanu.



Premierul a mai spus că în următoarele două săptămâni vor fi discutate legile Justiţiei, mai scrie Agerpres.