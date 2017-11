Ministrul Justiţiei, contre pe seama deţinuţilor eliberaţi

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, acuză sindicatele Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor că difuzează informaţii false privind numărul de deţinuţi care au ieşit din închisoare ca urmare a intrării în vigoare a recursului compensatoriu.

Toader a catalogat false informaţiile furnizate de Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor potrivit cărora peste 1.200 de deţinuţi au fost eliberaţi în prima lună de la aplicarea Legii recursului compensatoriu. Această lege prevede ca deţinuţii care stau în condiţii necorespunzătoare în închisoare beneficiază de 6 zile suspendate la fiecare 30 executate. Potrivit ministrului Justiţiei, de lege au beneficiat în perioada 19 octombrie - 15 noiembrie 674 persoane. Toader a postat pe pagina sa de Facebook o adresă obţinută de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor care atestă acest număr. "În perioada 19.10.2017 - 15.11.2017, ca urmare a zilelor considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru cazarea în condiţii necorespunzătoare, din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor au fost puse în libertate ca urmare a expirării duratei pedepsei în termen un număr de 674 de persoane", se arată în adresa menţionată de Tudorel Toader. "Cei de la sindicate v-au dat o informaţie absolut eronată. În 7 noiembrie am avut un document oficial de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor care arăta că au fost eliberaţi în baza acestei legi 650 de deţinuţi. Dar aici sunt incluşi şi cei 529 elieberaţi în prima zi de aplicare a legii şi nu cumva să nu îi adunaţi pe ăia din prima zi cu 650, că sigur vă dă mai mult. Astăzi am cerut directorului ANP o situaţie", a declarat Tudorel Toader. Potrivit Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în primul an de aplicarea acestei legi, numărul deţinuţilor care vor fi eliberaţi va depăşi 8.000. Federaţia estimează că acest lucru se va traduce într-un plus de cel puţin 5.000 de infracţiuni faţă de dinamica normală a criminalităţii, dată fiind rata de recidivă.

Sindicatele din Administraţia Penitenciarelor se plâng că eliberarea deţinuţilor este o măsură de moment, care amână decizii aşteptate precum modernizarea sistemului sau renovarea spaţiilor de detenţie

Conform Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la acest moment în penitenciarele din România sunt încarcerate 24.336 de persoane