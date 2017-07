Moraru-Iorga: Bunurile nu au fost găsite în biroul meu; nu există cameră de corpuri delicte în DNA

Procurorul Mihaiela Moraru-Iorga a declarat, joi, pentru AGERPRES, cu privire la sesizarea Inspecţiei Judiciare de către DNA pentru neînregistrarea în evidenţe de către anchetator a unei sume de bani şi a unor bunuri, că acestea nu au fost găsite în biroul său, ci în biroul în care îşi desfăşurau activitatea ofiţerii de poliţie cu care lucra, adăugând că în cadrul instituţiei nu există cameră de corpuri delicte.



"La prima acuzaţie că la mine în birou s-ar fi găsit bunuri care au fost ridicate de la o percheziţie şi se face referire la ceasuri, se face referire la un stilou şi alte bunuri. Aceste bunuri nu au fost găsite în biroul meu şi nici în fişetul meu. Bunurile acestea se aflau sub cheie în biroul în care îşi desfăşurau activitatea ofiţerii de poliţie cu care lucram. Sunt bunuri care au fost ridicate la o percheziţie pentru care s-a instituit sechestru asigurător - există ordonanţă de sechestru, există proces verbal de sechestru, ambele documente sunt luate în evidenţă la grefa secţiei. (...) Erau ţinute în biroul unui poliţist, şi nu în camera de corpuri delicte pentru că nu există cameră de corpuri delicte în cadrul DNA. Doar dacă în virtutea faptului că ştiau că vine Inspecţia Judiciară şi au înfiinţat-o acum, cu două-trei zile înainte", a declarat, pentru AGERPRES, Mihaiela Moraru-Iorga.



Ea a precizat că respectivele bunuri au stat la procurorul de caz cu care a lucrat în respectiva cauză.



"Aceste bunuri nu au stat niciodată la mine, ele au stat la procurorul de caz care a lucrat împreună cu mine în dosarul privind pe inculpatul Mădălin Dumitru, iar în momentul în care el a plecat din DNA, le-a predat poliţiştilor mei. El este cel care a purtat corespondenţa cu grefa, el s-a dus şi a discutat cu grefiera şefă ce face cu ele, unde vor fi păstrate, că nu există cameră de corpuri delicte. El ştie aceste amănunte. Eu chiar nu m-am ocupat de această problemă", a explicat procurorul.



În ceea ce priveşte sumele neînregistrate în Registrul de evidenţă a valorilor şi corpurilor delicte, aceasta a susţinut că banii nu ar fi fost luaţi din contul de flagrant al DNA, ci ar fi fost puşi la dispoziţie de denunţător.



"Cu privire la partea cu banii. Ce vă pot spune că era un dosar în lucru care viza fapte de corupţie. Potrivit practicii din DNA, când faci un flagrant, denunţătorul vine cu banii. Există un fond de flagrant, dar procedura de ridicare a acelor bani din contul de flagrant este foarte greoaie. Trebuie să ştii dinainte când va fi flagrantul, să faci cerere, să ridice banii de la bancă, să îi aducă în casierie şi aşa mai departe", a spus Moraru Iorga.



Ea a adăugat că respectivii bani puşi la dispoziţie de denunţător au fost fotografiaţi de către serviciul tehnic al DNA şi trecuţi într-un proces-verbal.



"Fapt pentru care denunţătorul a pus la dispoziţie aceşti bani, banii au fost fotografiaţi de către serviciul tehnic al DNA, nu de către mine, a fost făcută planşă foto, denunţătorul a fost autorizat pentru aceste activităţi, a fost întocmit un proces verbal şi s-a încercat realizarea flagrantului. La momentul respectiv, flagrantul nu s-a putut realiza, au intervenit nişte amânări în procedura de achiziţie, urma ca această acţiune să fie repetată. Dacă nu, banii ar fi trebuit restituiţi denunţătorului, pentru că nu ai posibilitatea ca aceşti bani să-i înregistrezi ca şi corp delict şi să îi duci la camera de valori şi de corpuri delicte pentru că nu sunt bani care provin dintr-o infracţiune. (...) Sunt documente care ar trebui să se regăsească la dosarul cauzei, dacă nu au fost sustrase intenţionat, dar eu mă îndoiesc", a declarat Mihaiela Moraru-Iorga.



Cu privire la acuzaţia că ar fi dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de o persoană la o zi după împlinirea termenului de prescripţie, procurorul a precizat că problema a fost discutată cu întreaga conducere a DNA şi că s-a stabilit, la acel moment, că faptele nu sunt prescrise.



"Această problemă a prescripţiei este o problemă generală în acel dosar. (...) Această problemă a fost invocată şi în instanţă de către marea majoritate a învinuiţilor şi inculpaţilor din dosar. E o problemă care nu a fost încă clarificată. (...). A fost discutată problema la acel moment cu toată conducerea instituţiei şi bănuiesc că o să mai aibă puncte de vedere de emis şi cei doi adjuncţi ai doamnei procuror-şef, nu numai dânsa. S-a stabilit la acel moment că faptele nu sunt prescrise şi că trebuie să înceapă urmărirea penală pentru că este vorba despre un contract cu derulare succesivă în cazul căruia prescripţia se calculează de la momentul finalizării contractului, şi nu de la momentul semnării acestuia", a mai spus Moraru-Iorga.



Întrebată despre un aşa-zis conflict între aceasta şi procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, Moraru-Iorga a răspuns: "Dacă aş fi vrut să atrag justiţia într-un scandal, aş fi putut într-adevăr să spun foarte multe lucruri. Nu am făcut-o şi nu o voi face decât într-un cadru instituţional. Dacă instituţiile statului vor găsi o modalitate prin care să îmi asigure protecţia să expun toate aceste lucruri, o voi face cu siguranţă. Dacă nu, nu voi atrage justiţia în acest scandal. Doamna procuror-şef probabil că a reacţionat în această modalitate şi a dat astăzi acest comunicat - o dată pentru a acoperi posibilul scandal care s-ar fi ivit în presă ca urmare a interviului dat de Doru Ţuluş, iar în al doilea rând pentru că trebuia să-şi credibilizeze demersul făcut împotriva mea. Un demers care, din punctul meu de vedere ca şi procuror care am citit cererea de revocare, este total nefundamentat".



Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a solicitat Inspecţiei Judiciare să efectueze cercetări cu privire la activitatea procurorului Mihaiela Moraru-Iorga, mai multe situaţii fiind transmise IJ pentru a analiza incidenţa abaterilor disciplinare.



Într-un răspuns al DNA transmis la solicitarea AGERPRES se arată că unele situaţii fac referire la neînregistrarea în evidenţe a unei sume de bani şi a unor bunuri, acestea din urmă fiind găsite în biroul procurorului Mihaiela Moraru-Iorga, dar şi că într-o cauză penală în care erau cercetate mai multe persoane, procurorul a solicitat şi obţinut declanşarea procedurilor pentru obţinerea avizului necesar urmăririi penale faţă de una dintre persoane, iar după obţinerea avizului, a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de persoana respectivă la o zi după împlinirea termenului de prescripţie.



Pe 4 iulie, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a dat aviz pozitiv pentru revocarea din funcţie a celor doi procurori de la DNA Doru Ţuluş şi Mihaiela Moraru-Iorga, iar a doua zi procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a semnat revocarea din funcţie a celor doi anchetatori. www.agerpres.ro