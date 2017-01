Nepoata lui Emil Boc, la DNA într-un scandal de corupţie

Nepoata fostului premier, Emil Boc a dat, marţi, cu subsemnatul in fata procurorilor, la DNA Cluj. Mihaela Boc este audiata alaturi de mai multi directori din Primaria Cluj. Totul se intampla in scandalul de coruptie in care Anna Horvath a fost trimisa in judecata, potrivit BZI.ro.

Printre cei audiati au fost arhitectul sef al orasului Cluj-Napoca, Ligia Subtirica, si Mihaela Boc, angajat la Serviciul Protocol al Primariei Cluj Napoca, nepoata lui Emil Boc.

„Nu-mi amintesc ca inculpata Horvath Anna sa fi intervenit asupra mea in scopul de a urgenta anumite documentatii de urbanism. Nu-mi amintesc ca aceasta sa ma fi contactat telefonic sau personal in cursul acestui an pentru a se interesa de situatia anumitor documentatii de urbanism", a spus arhitectul sef Ligia Subtirica.