Nicolae Bădălău, la DNA: Nu sunt eu principalul actor; e o cercetare 'in rem' în care am calitatea de martor

Preşedintele executiv al PSD, Nicolae Bădălău, s-a prezentat luni dimineaţa la DNA pentru a fi audiat într-un dosar de corupţie.



"Nu sunt eu principalul actor. Este o cercetare 'in rem' în care am calitatea de martor. (...) Au vrut (procurorii - n.r.) să ştie dacă cunosc o anume speţă", a spus Nicolae Bădălău, la ieşirea de la Direcţia Naţională Anticorupţie.



Întrebat dacă a avut vreo legătură cu acest dosar, el a răspuns: "Nu. Nu am avut nicio legătură. Nu ştiu dacă este dosar nou sau vechi. M-au întrebat domnii de aici dacă eu ştiu despre o anume speţă în lucru. Nu ştiu şi habar nu am despre ceea ce era acolo".



Cu privire la prezenţa la DNA şi a fiului său, Nicolae Bădălău a precizat că nu cunoaşte de ce acesta a fost chemat în faţa procurorilor. AGERPRES