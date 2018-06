Nicolae Robu la DNA în calitate de suspect într-un dosar privind anveloparea de blocuri

Primarul Nicolae Robu a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că a fost chemat la DNA Timişoara pentru a i se aduce la cunoştinţă că are calitatea de suspect într-un dosar ce priveşte anveloparea unor blocuri din municipiu.



"Nu am nicio nelinişte în ceea ce mă priveşte, pentru că nu am făcut personal nicio ilegalitate şi nici nu am cerut nimănui să facă vreo ilegalitate nici pe această speţă, nici pe alta", a afirmat Robu într-o conferinţă de presă.



El a susţinut că implicarea sa se referă la faptul că "a refuzat satisfacerea pretenţiilor proiectantului de a i se plăti sume peste valoarea contractului de achiziţie 15.000 de euro - atâta prevedea legea atunci ca plafon -, s-a ajuns la 30.000 de euro, ca rezultat al reevaluării sale".



"Eu am refuzat (să se dea mai mult decât prevedea contractul - n.r.) şi este considerat abuz al meu faţă de firmă. Apoi am semnat că toate documentele sunt legale, după ce am primit actele semnate de alţii. Există suspiciuni că s-ar fi produs falsuri şi alte ilegalităţi (de către alţii - n.r.)", a spus Robu.



Edilul a subliniat că îşi va susţine nevinovăţia când va fi chemat să dea declaraţii, astăzi doar aducându-i-se la cunoştinţă calitatea de suspect.



"Eu, prin tot ceea am făcut, a fost cu bună-credinţă, plecând de la convingerea că totul este legal şi că fac un bine oraşului. Am încredere în justiţie şi mi se pare normal să fiu chemat să dau declaraţii, când faci obiectul unor cercetări că există suspiciuni că s-a întâmplat ceva nelegal", a spus Nicolae Robu. AGERPRES