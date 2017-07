Nicuşor Constantinescu rămâne cu regim închis în penitenciar

Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa Nicuşor Constantinescu va executa în continuare detenţie în regim închis, a decis marţi Judecătoria Sectorului 5.



Nicuşor Constantinescu le-a cerut magistraţilor schimbarea regimului de detenţie pe care îl are la Penitenciarul Rahova pe motiv că suferă de obezitate şi are cancer, însă cererea sa a fost respinsă de instanţă.



Fostul preşedinte al CJ Constanţa nu a venit în sala de judecată, el fiind reprezentat de avocata Laura Vicol, cea care o apără şi pe Alina Bica.



Laura Vicol le-a cerut judecătorilor să îi schimbe lui Nicuşor Constantinescu regimul de detenţie, din închis în semideschis, arătând că fostul şef al CJ Constanţa "nu poate să se mişte şi să iasă la aer".



"Nicuşor Constantinescu suferă de cancer de prostată operat. Are o stare de obezitate. Este într-o stare excepţională şi vrea la regim semideschis. Stă cu şase oameni în cameră. Nu poate să se mişte şi să iasă la aer. Merită să fie la regim semideschis. Ar avea timp să se plimbe, să se organizeze. O plimbare mai mult de două ore şi o socializare i-ar permite o reluare a unei vieţi normale. Abuzul în serviciu este o infracţiune de serviciu, nu de corupţie. Nu vă cer decât să îi daţi şansa la o viaţă normală. În anul 2014, i s-au dat cinci ani speranţă de viaţă", a spus Laura Vicol.



Nicuşor Constantinescu execută la Penitenciarul Rahova o condamnare de 5 ani închisoare primită în dosarul Centrului Militar Constanţa. El are pe rolul instanţelor alte dosare, primind două condamnări de 6 ani, respectiv 15 ani, care nu sunt însă definitive. AGERPRES