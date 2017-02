O nouă reacție a USR față de începerea urmăririi penale în rem

Purtătorul de cuvânt al USR, Dan Barna, a declarat că Uniunea Salvaţi România nu a primit până la acest moment nicio notificare de la Parchetul instanţei supreme privind începerea urmăririi penale in rem, pentru faptele de delapidare, spălare de bani şi conflict de interese în legătură cu finanţarea partidului, într-un punct de vedere citat de news.ro și preluat de antena3.ro.

„La momentul de faţă, pot să vă spun că USR nu a primit nicio notificare sau solicitare de clarificări de la Parchet pe această temă, deci nu există informaţii suplimentare la nivelul partidului nostru legat de această urmărire penală in rem. Înţeleg că suntem în etapa în care Parchetul analizează dacă există sau nu faptele respective. Dar neştiind despre ce fapte se face referire pentru că nu am fost notificaţi în niciun fel, nu avem niciun fel de comunicare de la Parchet pe această temă, nu am ce să comentez suplimentar”, a afirmat Dan Barna.

Dan Barna a ţinut să precizeze că finanţarea campaniei de la alegerile locale a USR s-a desfăşurat „în limitele clare ale legalităţii”.

„Finanţarea campaniei de la locale s-a făcut în limitele clare ale legalităţii. Există o diferenţă de sumă pe care AEP nu a rambursat-o, din 650.000 s-au rambursat 500.000, 150.000 nu au fost încă rambursaţi, lucru pe care noi l-am contestat şi în momentul de faţă suntem în instanţă pe clarificarea rambursării sau nerambursării sumei respective”, a conchis Dan Barna.