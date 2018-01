Parchetul General extinde ancheta pentru favorizarea infractorului în dosarul poliţistului pedofil; vizaţi, agenţii de la Secţia 18

Parchetul General a decis vineri extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de favorizare a făptuitorului, în legătură cu modul în care poliţiştii au efectuat ancheta în cazul plângerii depuse împotriva lui Eugen Stan de către o femeie, care a reclamat faptul că a fost agresată sexual în decembrie 2016.



"Din ordonanţa de extindere a urmăririi penale rezultă că procurorii urmează să verifice modul în care au fost efectuate cercetări de către Poliţia Sector 5 Bucureşti, Secţia 18 Poliţie, cu privire la săvârşirea infracţiunii de agresiune sexuală împotriva unei persoane vătămate, la data de 10 decembrie 2016. În mod concret, procurorii urmează să stabilească dacă inculpatul Stan Eugen a fost ajutat în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor efectuate în cauză ori în scopul împiedicării tragerii sale la răspundere penală", se arată într-un comunicat al Parchetului General.



Parchetul General a decis miercuri să preia ancheta în mai multe dosare, în care poliţistul Eugen Stan este suspectat de agresiuni sexuale.



Unul dintre aceste dosare, preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, se referă un caz de agresiune sexuală din decembrie 2016, victima fiind o femeie care l-a indicat pe Eugen Stan ca fiind agresorul. Procurorii de la acest Parchet susţin că agenţii de la Secţia 18 au ascuns faptul că Eugen Stan era poliţist.



Astfel, la data de 10 decembrie 2016, la Secţia 18 Poliţie a fost înregistrată o plângere formulată de o femeie împotriva lui Eugen Stan, iar poliţiştii au dispus în aceeaşi zi începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunii de agresiune sexuală.



În cursul urmăririi penale, poliţiştii de la Secţia 18 au solicitat să le fie transmise imaginile surprinse de camerele de supraveghere video de la locul comiterii infracţiunii.



Procurorii susţin că, în procesul-verbal încheiat de Secţia 18 Poliţie, a reieşit că sistemul de supraveghere este instalat defectuos şi nefuncţional, aspect confirmat de administratorul blocului, persoană care a mai precizat că nu ştie să-l folosească, întrucât a fost instalat de către un vecin.



Parchetul arată că agenţii de la Secţia 18 au propus clasarea dosarului, însă în referatul de clasare trimis procurorilor nu au dezvăluit calitatea de poliţist pe care o avea Eugen Stan, cel vizat de plângerea femeii. AGERPRES