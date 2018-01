Petre Tobă ia apararea sefilor din politie!

Fostul ministru de Interne Petre Tobă a declarat vineri că şeful IGPR, Bogdan Despescu, şi şeful Serviciului Omoruri, Radu Gavriş, nu sunt vinovaţi în cazul agentului acuzat de pedofilie, susţinând că poliţiştii şi cetăţenii sunt cei care au de suferit în urma scandalului izbucnit la Ministerul de Interne şi Poliţia Română.

Prezent vineri la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde a fost audiat ca martor într-un dosar în care este judecat fostul deputat Sebastian Ghiţă, Petre Tobă a fost întrebat de jurnalişti ce crede despre scandalul de la Poliţia Română şi MAI.

"Nu aş vrea să comentez eu această situaţie din acest moment. În primul rând, dumneavoastră în studiouri aveţi mulţi analişti, invitaţi, oameni foarte competenţi care au acces la multe date pe care eu nu le mai am de foarte mult timp. (...) Eu cred, în momentul de faţă, că nici Despescu şi nici Gavriş nu au vină vizavi de ce s-a întâmplat. (...) Nu cred că ei sunt vinovaţi. Cred că principalul vinovat este cel care a comis fapta. Am văzut că sunt verificări, corp de control peste corp de control. Cred că poliţiştii ar trebui să asigure liniştea şi ordinea publică, nu să facă controale peste controale şi să stea în birouri. Din acest scandal are de suferit în primul rând instituţia - Ministerul Afacerilor Interne, Poliţia Română. Au de suferit poliţiştii şi, printr-o timorare a Poliţiei, printr-o slăbire a Poliţiei, indirect vor avea de suferit şi cetăţenii", a spus Petre Tobă.

Întrebat dacă a auzit de poliţistul acuzat de pedofilie şi dacă şeful IGPR este informat automat atunci când un poliţist săvârşeşte o faptă gravă, Petre Tobă a declarat: "Nu am auzit. Poliţia Română are aproape 56.000 de angajaţi. Este imposibil să-i cunoşti pe toţi. În toate sesizările cu privire la posibile fapte penale săvârşite de către poliţişti imediat se sesizează Parchetul, care iniţiază o cercetare penală. Pe perioada cercetării, procedura disciplinară se suspendă. (...) Superiorii sunt informaţi atunci când se comit evenimente. De cele mai multe ori, toate aceste evenimente sunt raportate la un centru operaţional".

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunţat marţi că i-a cerut premierului Tudose demiterea şefului Poliţiei Române, Bogdan Despescu, ca urmare a cazului agentului acuzat de pedofilie.

De asemenea, Carmen Dan a cerut şefului Serviciului Omoruri din Poliţia Capitalei, Radu Gavriş, să facă "un pas în spate". AGERPRES