Preot al Arhiepiscopiei Tomisului, condamnat la închisoare

Preotul Valeriu Roman, consilier Patrimoniu în Permanenţa Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Tomisului, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Constanţa, pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului pe drumurile publice.



Potrivit deciziei, pronunţată miercuri de judecătorii Curţii de Apel Constanţa, preotul Valeriu Roman a primit un an şi opt luni de închisoare, cu suspendare sub supraveghere.



Instanţa i-a aplicat inculpatului şi o pedeapsă complementară prin interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, precum şi a interzicerii dreptului de a conduce vehicule din următoarele categorii: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb sau Tv pe drumurile publice, pe o perioadă de doi ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.



În decizia pronunţată de Curtea de Apel, judecătorii au stabilit şi un termen de supraveghere de doi ani, perioadă în care preotul se va supune unor măsuri de supraveghere ce au în vedere ca acesta să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate, să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, să anunţe schimbarea locuinţei, în prealabil, şi orice deplasare care depăşeşte cinci zile, să comunice schimbarea locului de muncă şi să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.



Potrivit minutei judecătoreşti, instanţa constănţeană stabileşte ca preotul Valeriu Roman să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de 80 de zile şi nominalizează Serviciul Public de Asistenţă Socială Căminul Pentru Persoane Vârstnice din municipiul Constanţa şi Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, din municipiul Constanţa ca instituţii în cadrul cărora obligaţia poate fi executată.



În rechizitoriul întocmit de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa se precizează că la data de 31 ianuarie 2013, ora 16.00, inculpatul Roman Valeriu a condus autoturismul marca Audi, pe bulevardul 1 Mai din municipiul Constanţa, iar în momentul în care a ajuns în zona Centrului de Scafandri, acesta a pierdut controlul maşinii şi a intrat pe contrasens, tamponând autoturismele marca Ford, condus de numitul G.C.R, şi, respectiv, marca Skoda, condus de numitul M.A.G.



În urma coliziunii, ultimul autoturism s-a răsturnat şi a lovit un alt autoturism, care era parcat în acea zonă, iar în urma producerii accidentului, au suferit vătămări corporale mai multe persoane. De asemenea, în dosarul cauzei există şi procesul verbal întocmit de poliţişti potrivit căruia la momentul accidentului preotul Valeriu Roman avea o alcoolemie de 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat. AGERPRES