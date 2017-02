Primarul Tudorache: Poliţia a trebuit să ia legătura cu firma care a proiectat mesaje în Piaţa Victoriei; nu va fi nicio amendă

Dan Marinescu/Intact Images

Primarul sectorului 1, Daniel Tudorache, a afirmat, joi, că Poliţia Locală a trebuit să ia legătura cu firma care a proiectat mesaje în timpul protestelor din Piaţa Victoriei, deoarece a primit o reclamaţie în acest sens, dar că nu se pune problema unei amenzi decât în cazul în care persoana chemată nu se va prezenta la sediul Poliţiei.



"Este vorba de un cetăţean care a făcut o reclamaţie, am înţeles că locuieşte în acel bloc pe care se proiectau acele mesaje. Obligatoriu, Poliţia a trebuit să meargă la faţa locului, să ia legătura cu firma care proiecta acele mesaje. Nu va fi nicio amendă, asta v-o spun eu. Sper să se prezinte, nu cred că nu se va prezenta, pentru că nu are nimic de ascuns. Noi trebuie să dăm curs unei reclamaţii. Aşa e legea. Dacă nu dăm curs reclamaţiei, intrăm la abuz în serviciu şi ştiţi foarte bine - am vorbit destul în ultimele zile de abuzul în serviciu", a precizat Tudorache, într-o declaraţie acordată presei.



El a adăugat că, în cazul în care proprietarul laserului nu se va prezenta la sediul Poliţiei, riscă să primească amendă.



"Aşa e procedura, când mergi la o reclamaţie, soliciţi să vină la sediul Poliţiei. Aşa e procedura. Dacă nu se prezintă: amendă. Eu sper să se prezinte", a mai spus el.



Primăria sectorului 1 a anunţat, miercuri, că la Poliţia Locală a fost formulată o sesizare din zona adiacentă imobilului de unde s-au proiectat mesaje laser în timpul manifestaţiilor din Piaţa Victoriei, dar că nu există elemente care să conducă la aplicarea unei sancţiuni.



"Potrivit datelor primite de la Poliţia Locală Sector 1, există o sesizare formulată din zona adiacentă imobilului privitoare la disconfortul creat de proiecţiile laser. Sesizarea îşi urmează cursul legal, dar în momentul de faţă nu există elemente care să conducă la aplicarea unei sancţiuni faţă de persoana în cauză", a informat Biroul de presă al Primăriei sector 1, prin intermediul unui comunicat.



Precizările au fost făcute în contextul unor articole apărute în presă legate de faptul că Poliţia Locală Sector 1 a invitat la sediu persoana care a proiectat mesaje laser în timpul protestelor din Piaţa Victoriei. AGERPRES