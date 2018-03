Protocolul  003464 iese la lumină

După ce SRI a anunțat că acceptă desecretizarea protocoalelor încheiate cu Parchetul General, și această parte semnatară acceptă desecretizarea. Drumul spre ,,lumină” al acestui document are un traseu care se apropie de final, ceea ce va pune capăt unei perioade de peste nouă ani în care s-a format și a funcționat un mecanism ocultat de derulare a cercetărilor în importante cauze penale, cu consecințe și influențe hotărâtoare în deciziile instanțelor. În momentul de față, nu este făcut public câte asemenea protocoale au fost în vigoare în acest Deceniu Negru pentru justiția din România, dar este considerat ca un act director, model pentru relația SRI-DNA, protocolul nr. 003064 din 4 februarie 2009. Acest act a cimentat funcționarea binomului Coldea-Kovesi și a extins în teritoriu, în piramida funcțională, relaționarea dintre șefii structurilor de informații și procurorii anticorupție. Aceste colaborări mergeau, sub umbrela protocolului 003064, până la subordonări ale procurorilor care, având ,,spatele” asigurat, puteau contorsiona probele până la falsuri trimise instanțelor. Cazurile de la Ploiești, de la fabrica de denunțuri false a unității de elită, sunt cele mai cunoscute, dar nu izolate. Falsurile grosolane din transcrierea unor interceptări din dosarul lui Paltin Sturdza au devenit un studiu de caz prin amploarea vicierii probelor, dar și un dosar ajuns la ÎCCJ. Consecințele juridice ale operațiunii de falsificare de la Brașov nu i-au atins pe făptuitori - ofițeri SRI și procurori DNA. Prințul Paltin Sturdza așteaptă însă sentința în procesul lui ajuns la ÎCCJ, care, paradoxal, poate fi dramatică, deși sunt notorii viciile grave din probele acuzării. Desecretizarea rapidă a protocolului 003464 poate lumina instanța de la Înalta Curte în ceea ce privește maniera abuzivă prin care ofițerii SRI și procurorii DNA au format probele. Sturdza s-a adresat directorului SRI să permită desecretizarea adreselor dintre SRI Brașov și DNA Brașov care au stat la baza cooperării între serviciu și parchet pentru redarea stenogramelor falsificate în dosarul său. Procurorul de caz, Iulian Nica, și ofițerii de poliție judiciară din DNA se află sub cercetarea PÎCCJ pentru abuz în serviciu, fals intelectual și constituire de grup infracțional organizat. Acest ghem de probleme juridice poate fi desfăcut prin desecretizarea rapidă a protocolului 003064.