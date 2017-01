Raluca Prună a spus ce va face după încheierea mandatului de ministru al Justitţiei

"Mă întorc la Bruxelles, de pe 1 februarie îmi reiau slujba la Bruxelles", a spus Raluca Prună, la intrarea în sediul Ministerului Justiţiei.



Întrebată dacă are vreo recomandare pentru noul ministru, ea a răspuns că acesta ştie ce are de făcut.



"Nu îmi permit eu să am recomandări pentru noul ministru care este un om politic şi este mult mai în măsură decât mine să ştie ce are de făcut. Am o recomandare pentru magistratura română - să nu uite că multă lume îşi pune speranţa în faptul că este o magistratură matură şi eu sper că ceea ce s-a construit în cel puţin 12 ani, din 2004, nu se va pierde şi că de acum încolo nu vom face decât să consolidăm", a transmis Raluca Prună.

