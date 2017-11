Raportul MCV pentru România avertizează că au reapărut probleme vechi

Raportul Comisiei Europene privind progresele înregistrate în România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi de Verificare (MCV), publicat miercuri, arată că avântul reformelor s-a pierdut în ansamblu, ceea ce a generat riscul redeschiderii unor aspecte ce fuseseră considerate ca fiind îndeplinite în raportul din ianuarie 2017.



"Deşi punerea în aplicare a unora dintre recomandări progresa bine, în cursul anului 2017 avântul reformelor s-a pierdut în ansamblu, ceea ce a încetinit punerea în aplicare a recomandărilor rămase şi, de asemenea, a generat riscul redeschiderii unor aspecte care fuseseră considerate ca fiind îndeplinite în raportul din ianuarie 2017", se arată în raport.



Potrivit sursei citate, provocările la adresa independenţei sistemului judiciar şi punerea acesteia sub semnul întrebării au reprezentat, de asemenea, un motiv persistent de îngrijorare.



"În cursul perioadei de nouă luni de la raportul din ianuarie 2017, în care s-au stabilit principalele recomandări pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor de referinţă cuprinse în MCV, s-au realizat progrese cu privire la o serie de recomandări, în special recomandarea 8, care a fost pusă în aplicare în mod satisfăcător, şi, sub rezerva aplicării practice, cu privire la recomandările 2, 7 şi 12", relevă raportul.



Pe această bază, deşi progresele înregistrate au adus unele obiective de referinţă mai aproape de îndeplinire, Comisia nu poate încă să concluzioneze că, în această etapă, vreunul dintre obiectivele de referinţă este îndeplinit în mod satisfăcător. Comisia rămâne de părere că, prin cooperarea loială între instituţiile statului, printr-o orientare politică ce menţine cu fermitate realizările anterioare şi prin respectarea independenţei sistemului judiciar, România va fi în măsură, în viitorul apropiat, să pună în aplicare recomandările restante din cadrul MCV.



Comisia invită România să pună în aplicare acţiunile necesare şi să îndeplinească toate recomandările şi, către sfârşitul anului 2018, va publica un nou raport privind progresele înregistrate, se mai arată în documentul publicat miercuri.



"Am constatat progrese în unele domenii, dar mai sunt încă multe de făcut. România a pus în aplicare unele dintre recomandările noastre, dar în privinţa altora nu a realizat până acum progrese suficiente. Mă bazez pe Guvernul României să continue reformele necesare şi să evite regresul, astfel încât să putem colabora în vederea atingerii obiectivului de finalizare a MCV în cadrul actualului mandat al Comisiei", a declarat prim-vicepreşedintele Comisiei Europene (CE), Frans Timmermans, conform unui comunicat al CE.

AGERPRES