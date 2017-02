Reactia lui Mircea Marian la plângerea penală făcută de Liviu Dragnea

Mircea Marian a scris pe pagina personală două comentarii legate de plângerea penală făcută pe numele lui de președintele PSD, Liviu Dragnea

În primul mesaj Mircea Marian scrie:

”Yammi! Dragnea tocmai a cerut să fiu condamnat la închisoare pe viață pentru "instigare la infracțiunea de atentat la securitatea națională", plus vreo câteva infracțiuni conexe.

Sunt cel mai rău terorist din România și mă mir că nu am fost arestat încă. Dar nu e timpul pierdut.”

La câteva ore după acest prim mesaj, jurnalistul a mai postat următorul mesaj:

”Am instigat, am atentat la securitatea națională și am atacat santinela în post. Am pus în pericol mustața lui Dragnea. I-am speriat secretarele.

Dar și cei mai răi teroriști iau o pauză în week-end. Bye.”