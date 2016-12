Sebastian Ghiță apare într-o înregistrare video în care lansează mai multe acuzații la adresa șefei DNA

Sebastian Ghiță reapare după ce a fugit zilele trecute într-o înregistrare difuzată de televiziunea pe care o patronează. Cu un zid alb în fundal, Sebastian Ghiță pune tunurile pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, scrie Antena 3.

"Mi s-a spus că dacă fac denunțuri împotriva lui Dragnea o să scap. Au încercat și acum doi ani cu Ponta. Mi s-a spus că dacă știu ceva despre familia lui Dragnea, oameni pe care îi cunosc de mai mult de 15 ani, atunci îmi vor lăsa mie familia în pace. Mi-au spus că îmi vor duce mama la DNA, îl vor aresta pe fratele meu, prieteni și am să mă întâlnesc cu toți la închisoare, iar prețul era un denunț împotriva lui Dragnea ca să îl blochez să mai fie prim ministru", spune Sebastian Ghiță.

"Sistemul a devenit un monstru. m-am hotărât să vin cu lucruri mai concrete. Mi-ați reproșat că atunci când am vorbit de plagiatul lui Kovesi nu am dat mai multe date. V-am spus de mailul cucuveaua mov și mi-ați cerut să vă demonstrez că doamna Kovesi folosește acest mail. Am luat cu mine un astfel de mail. Aceste mailuri există, pot fi expertizate electronic. Când ne uităm pe un alt document care arată ce s-a întamplat în acel dosar - seriile banilor folosite în flagrantul de la Realitatea Tv. Și aceste serii pot fi verificate de oricine. Nu mai poate să spună că dânsa nu folosea acest mail, că doamna Dana Tițian nu era consiliera ei. Am vrut să vin cu aceste precizari ca să fiu credibil, o să le vedeți pe ecran.

Cum am cunoscut-o pe doamna Kovesi. Am cunoscut-o în sediile SRI, ne întâlneam de minimum 2 ori pe săptămână încă din 2010. la unele dintre întâlniri erau prezenți doar Coldea, Kovesi și un șef al stației CIA din România. Legat de podgorie, au fost multe astfel de întâlniri. Vreau să o întreb pe Kovesi daca își aduce aminte de petrecerea din vila de la Sinaia unde cu Kovesi și Vasile Dâncu cântam melodia La Chilia în port, varianta pentru statul de drept", a adăugat Ghiță.