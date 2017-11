Sponsorul procurorului Licu, o nouă lovitură de o jumătate de milion de euro

Firma controlată de sponsorul procurorului general adjunct al României, Bogdan Licu, despre care „Jurnalul Național” a dezvălu­it, în urmă cu două săptămâni, că este abonată la banii publici, a fost desemnată câștigătoare a unui nou contract, în valoare de o jumătate de milion de euro. MB Telecom LTD SRL, deținută de Mircea Tudor, va întreține echipamentele antiteroriste ale Companiei Națio­nale de Aeroporturi București, instalate pe Aeroportul Internațion­al „Henri Coandă”.

În 6 noiembrie, Compania Națională de Aeroporturi București a organizat o licitație deschisă, punând la bătaie nu mai puțin de 424.721 de euro, fără TVA, petru achiziția unor servicii de înreți­nere, inclusiv a consumabilelor, dar și a serviciilor de reparații pentru echipa­mentele de detecție a urmelor de explo­zibili. O altă parte a serviciilor contractate se referă la întreținerea și reparația porților detectoare de metal de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, dar și asigurarea pieselor de schimb necesare funcționării perma­nente a acestor dispozitive.

Conform anunțului de atribuire postat pe SEAP, din valoarea totală estimată, suma de 130.000 de euro reprezintă valoarea maximă a pieselor de schimb ce va fi decontată de Compania Națională de Aeroporturi București pe întreaga durată de vala­bilitate a contractului.

Cine este fericitul câștigător

La licitația organizată, s-a înscris un singur ofertant, respectiv SC MB Telecom LTD SRL, cu sediul în Otopeni, care a ofertat 503.956 de euro, cu tot cu TVA, oferta fiind declarată câștigătoare. Compania este fondată de omul de afaceri Mircea Tudor, cu domiciliul în Elveția, prin intermediul firmei elve­țiene Snac Tech SA. „Jurnalul Nați­onal” a dezvăluit, în edițiile precendente, că SC MB Telecom LTD SRL a încheiat, în 27 aprilie 2016, la Biroul Notarului Public Nicoleta Bucur, un antecontract de vânzare-cumpărare, cu SC Central Residential Park SA (companie controlată de Nicolae Dumitru, zis „Niro”, și, printre alții, inclusiv de Anca Dinu, sora lui Dorin Cocoș), în vederea achiziționării unui apartament în complexul rezidenţial construit pe Aleea Circului, din Sectorul 2, în vechea curte aparținând sediului Inspectoratului General al Poliției Române. Ulterior, însă, în data de 28 septembrie 2007, SC MB Telecom LTD SRL cesionează, la același birou nota­rial, antecontractul de vânzare-cumpă­rare încheiat cu SC Central Residential Park SA, în favoarea lui Dimitrie Bogdan Licu, acesta fiind nimeni altul decât actualul procuror ge-neral adjunct al României.

Jurnalul Naţional a dezvăluit în urmă cu două săptămâni ce afaceri de milioane a derulat sponsorul adjunctului procurorului general al României în ultimii ani. Recent, compania a fost selectată, printr-o procedură simplificată, să livreze Institutului Național de Expertize Criminalistice, instituție aflată în coordonarea Ministerului Justiției, un sistem de analiză spectrală a documentelor.

Împrumuturi către adjunctul lui Lazăr

În declarația de avere depusă de Dimitrie Bogdan Licu, în 16 ianuarie 2009, în calitate de vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii, reiese că magistratul avea datorii importante. Pe lângă creditele bancare. Bogdan Licu a luat un împrumut, în valoare de 125.000 de euro, scadent în anul 2014, de la patronul SC MB Telecom LTD SRL, Mircea Tudor, care controlează societatea care i-a cesionat, în 2007, antecontractul de vânzare-cumpărare. Din declarația de avere depusă de același Bogdan Licu în data de 15 iunie 2011, în calitate de procuror la Parchetul București și membru permanent în CSM, reiese că magistratul, pe lângă suma de 125.000 de euro contractată ca împrumut de la Mircea Tudor, a mai luat de la acesta încă 200.000 de euro, pe care trebuie să îi restituie în anul 2020.