Tânărul din Craiova acuzat de propagandă jihadistă rămâne în arest preventiv

Luigi Boicea

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis marţi ca Luigi Boicea, tânărul de 18 ani din Craiova acuzat de propagandă în favoarea ISIS şi pregătirea unui atac terorist, să rămână în arest preventiv.



Instanţa supremă a respins o contestaţie depusă de Luigi Boicea, fiind menţinută decizia de arestare dată pe 9 decembrie de Curtea de Apel Bucureşti.



Iniţial, în decembrie 2015, Luigi Boicea a fost pus sub acuzare de DIICOT pentru propagandă jihadistă în favoarea ISIS, el fiind reţinut atunci pentru 24 de ore şi apoi eliberat sub control judiciar. Tot atunci, anchetatorii au dispus ca tânărul să fie supus unei expertize psihiatrice.



Ulterior, pe 6 decembrie 2016, DIICOT a extins urmărirea penală pe numele tânărului sub aspectul săvârşirii infracţiunii de participare la instruirea sau pregătirea în vederea folosirii mijloacelor distructive, armelor de foc, dispozitivelor explozive de orice fel, muniţiilor, explozivilor, în scopul comiterii unui act de terorism.



Anchetatorii susţin că Luigi Boicea a continuat să acceseze site-uri de propagandă şi instruire a viitorilor combatanţi aparţinând organizaţiei teroriste Daesh/ Stat Islamic, încercând să intre în contact cu lideri ori reprezentanţi ai organizaţiei pentru a obţine sprijin logistic şi financiar.



Potrivit unui comunicat al DIICOT, începând cu data de 9 decembrie 2015, avându-se în vedere faptul că Luigi Boicea era la acea vreme minor, faţă de acesta s-a dispus şi ulterior prelungit până în prezent măsura preventivă a controlului judiciar, măsură pe parcursul căreia tânărului i s-a interzis să acceseze internetul.



S-a reţinut la data respectivă faptul că, parcurgând în mod accelerat etapele succesive ale procesului evolutiv de radicalizare islamistă, prin însuşirea credinţei islamice (convertirea la islam), aderarea la ideologia radical-islamistă şi la cauza jihadistă promovată de gruparea teroristă Daesh/ Statul Islamic (îndoctrinare şi auto-identificare cu cauza jihadistă), respectiv asumarea, ca datorie personală, a implicării în executarea de acte/ acţiuni teroriste, începând cu anul 2015, Luigi Boicea a promovat în mod sistematic, în public, doctrina radical islamistă, prin postarea în mediul online, prin intermediul unor reţele de socializare, a unor opinii, scrieri, imagini, înregistrări audio-video reprezentând activităţi/ acţiuni armate/violente şi de propagandă ale grupării teroriste Daesh/ Statul Islamic (decapitări individuale şi/ sau colective; incendieri de persoane; execuţii prin împuşcare; mesaje radical-jihadiste ale liderilor unor grupări teroriste; mesaje de propagandă a Daesh/ Statul Islamic; promovarea "SHARIA"), cu intenţia de a le face cunoscute şi a determina câştigarea de noi adepţi capabili să recurgă la săvârşirea aceluiaşi gen de fapte.



"Pe întreaga perioadă a controlului judiciar, inculpatul a încălcat în mod sistematic obligaţia instituită în sarcina sa, inclusiv după data de 24.09.2016, când a devenit major, continuând să acceseze site-uri de propagandă şi instruire a viitorilor combatanţi, aparţinând organizaţiei teroriste Daesh/ Stat Islamic, şi încercând să intre în contact cu lideri ori reprezentanţi ai respectivei organizaţii teroriste în satisfacerea dorinţei manifeste de a obţine sprijin logistic şi financiar pentru săvârşirea unui act de terorism", se spune în comunicatul DIICOT.



Procurorii precizează că, începând cu anul 2015 şi până în prezent, Luigi Boicea "a participat la activităţile de instruire şi pregătire desfăşurate online de organizaţia teroristă Daesh/ Stat Islamic pe site-uri de profil ce cuprind atât elemente ale procesului de însuşire de către individ a cunoştinţelor privitoare la materialele necesare, modul de asamblare şi funcţionare, efectele şi măsurile de siguranţă necesare a fi avute în vedere cu ocazia manipulării şi utilizării diferitelor categorii de mijloace distructive, arme de foc, materii şi dispozitive explozive standardizate sau improvizate, muniţii etc, cât şi componente ale procesului de pervertire a afectivităţii individului prin asimilare vizuală, conştientizare şi asumare personală a consecinţelor pe care utilizarea în public a unor astfel de mijloace le poate produce în mod efectiv asupra persoanelor, ca parte a procesului de pregătire psihologică a viitorilor combatanţi pentru săvârşirea unor acte de terorism". AGERPRES/