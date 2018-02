Ministrul justitiei: Conduitele izolate pot fi corectate

Ministrul justitiei a declarat ca au fost inventariate abuzurile DNA, inclusiv declaratiile procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi.

”Raportul de evaluare a eficienței manageriale și a modului de îndeplinire a obligațiilor, urmare a pronunțării de către CCR a deciziei 68 din 2017, prin care s-a constatat că a existat și exista un conflict juridic de natură constituțională între Ministerul Public, respectiv DNA și Guvernul României, conflict generat de acțiunea Parchetului de a-și aroga atribuția de a verifica legalitatea și oportunitatea unui act normativ, OUG 13/2017, cu încălcarea competențelor constituționale ale Guvernului și Parlamentului”

”Am conchis atunci, faptul că rezultatele negative pe linia acestei raportări, pot repune în discuție oportunitatea revocării conducătorilor instituțiilor vizate, ori alte măsuri în conformitate cu legea”

”Am pornit de la controlul solicitat Inspecției Judiciare, control stabilit de către inspectorul-șef, de a face o verificare managerială de fond la DNA, în condițiile în care în ultimii 10 ani nu se făcuse, cu excepția celor punctuale, pornite de la anumite sesizări. În raport s-au reținut circumstanțele întocmirii, iar au am declarat că voi lua o decizie cu privire la conducerea DNA, precizând că aceasta nu va fi luată exclusiv pe baza acelui raport”

”Concluziile se bazează pe acumulările de la începutul perioadei de referință, până în prezent, pe analiza faptelor concerete, inclusiv a declarațiilor publice ale procurorului-șef al DNA”

”Concluziile sunt fundamentate pe 20 de puncte, 20 de categorii de acte și fapte, menționate în raport, acte și fapte reținute pentru perioada menționată”

”În primul rând am reținut o situație fără precedent, în cadrul raporturilor între autoritățile publice. Într-un singur an de zile, în 2017, au fost înregistrate trei conflicte juridice de natură constituțională, în cadrul cărora DNA, prin conducere, a fost chemată în fața instanței. Trei conflicte juridice în care CCR a circumstanțiat ferm competența DNA, în două dintre acestea sancționând comportamentul neconstituțional din partea procurorului-șef al DNA. Constatarea în sine a unui singur conflict juridic nu are aptitudinea de a revoca, asta spuneam în martie 2017. Conduitele contrare Constituției, izolate, pot fi corectate. Concluziile sunt în mod evident diferite când încălcarea Constituției depășește limitele competenței prevăzute de lege, când încălcările devin sistematice. În mai puțin de jumătate de an, DNA prin conducerea acesteia, a fost chemată iarăși în fața CCR pentru încă două conflicte. Așadar, trei sesizări într-un singur an”

”În cea de-a treia situație, deși CCR nu a constatat un conflict juridic, a făcut în considerente necesarele precizări, prin care a orientat conduita DNA, în sensul că nu poate ancheta oportunitatea, circumstanțele adoptării unei Hotărâri de Guvern. În opinia mea, această a treia încălcare este cu atât mai imputabilă cu cât curtea spusese deja că procurorul nu se poate substitui decidentului, în aprecierea circumstanțelor, oportunităților”

