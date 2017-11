Toader:Dacă ţii un deţinut în penitenciar după ce dispare temeiul privării de libertate se numeşte lipsire de libertate ilegală

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, că Administraţia Naţională a Penitenciarelor a procedat corect când a pus în libertate deţinuţii care intrau sub incidenţa Legii recursului compensatoriu, menţionând că ţinerea unui deţinut în penitenciar după ce a dispărut temeiul juridic al privării de libertate este considerată lipsire de libertate în mod ilegal.



"Legea a intrat efectiv în vigoare şi oricare dintre noi, că este ministrul Justiţiei sau altceva, director de ANP, în ziua în care legea intră în vigoare trebuie să o pună de îndată în aplicare. Nu ai niciun temei juridic să reţii pe cineva o oră, darămite o zi sau mai mult peste durata pedepsei efectuate din cele 30 de zile plus cele 6 considerate efectuate", a precizat Tudorel Toader, în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora Guvernului.



El a adăugat că ANP trebuia să le dea drumul deţinuţilor după ce legea a intrat în vigoare.



"Vă spun în deplină cunoştinţă de cauză (...) că, dacă după ce s-a îndeplinit durata pedepsei, ţii un deţinut în penitenciar încă o zi, încă o oră din momentul în care a dispărut temeiul juridic al privării de libertate se numeşte lipsire de libertate în mod ilegal. Prin urmare, Administraţia Penitenciarelor corect a procedat: când s-a împlinit durata efectivă, integrală a pedepsei executată sau considerată executată din beneficiu, trebuia să le dea drumul şi le-a dat drumul pe cale administrativă, fără intervenţia judecătorului", a explicat Tudorel Toader.



El a menţionat că deţinuţii din penitenciare sunt oameni care au nevoie de condiţii la standardele europene şi că Legea 169 a recursului compensatoriu a fost adoptată înainte de mandatul său de ministru.



"Proiectul Legii 169 a venit de undeva de anul trecut, iniţiat de ministrul Justiţiei de la vremea respectivă, a plecat de la Ministerul Justiţiei cu ideea de a fi considerate 3 zile câştigate pentru beneficiul liberării condiţionate. (...)Parlamentul din 3 zile a făcut 6 zile considerate executate la 30 executate în condiţii necorespunzătoare. Legea nu a fost adoptată la Ministerul Justiţiei, a fost adoptată de Parlament", a mai spus ministrul Justiţiei.



El a mai spus că "problema penitenciarelor nu este de ieri, de alaltăieri, este o problemă istorică - pe de o parte, o problemă sistemică - pe de altă parte".



Tudorel Toader a menţionat că are în vedere două categorii mari de probleme de rezolvat şi anume modernizarea şi construirea de penitenciare noi, dar şi modificarea părţii generale a Codului Penal pentru a consacra supravegherea cu brăţara electronică.



"Supravegherea electronică poate fi ca modalitate de executare integrală a pedepsei, dar în acelaşi timp poate fi şi modalitate de eliberare a părţii finale a executării unei pedepse", a adăugat Toader.



El a mai spus că sunt 25.093 de deţinuţi în penitenciare şi doar 13.000 de funcţionari cu statut special. "Dânşii spun că este prea puţin 13.000. Am demarat o procedură de adoptare a unei hotărâri de Guvern în care să suplimentăm la ANP schema de personal cu încă 1.000", a mai spus Toader. www.agerpres.ro