Toader: Înainte de a accepta funcţia de ministru, am primit garanţii de neimplicare a factorului politic în activitatea ministerului

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat joi că, înainte de a accepta funcţia, liderii coaliţiei de guvernare i-au prezentat garanţii privind neimplicarea factorului politic în activitatea ministerului sau în deciziile pe care le va lua.



"La solicitarea doamnei prim-ministru, am revenit în ţară, date fiind dezbaterile din spaţiul public referitoare la funcţionarea sistemului judiciar. Înainte de a accepta demnitatea de ministru al Justiţiei, am discutat cu liderii coaliţiei de guvernare. Am primit garanţii de neimplicare a factorului politic în activitatea ministerului, în deciziile pe care le voi lua ca ministru al Justiţiei, ceea ce s-a respectat, se respectă şi în prezent", a declarat Tudorel Toader într-o conferinţă de presă la Ministerul Justiţiei.



El a vorbit şi despre vizita pe care a avut-o în Japonia, în care a fost dezbătut subiectul privind construirea Cartierului pentru justiţie din Bucureşti.



"(...) La conferinţa din Japonia au participat (...) reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, reprezentanţi ai Primăriei Capitalei. Am participat la două zile de dezbateri, timp în care a fost prezentat Cartierul pentru justiţie. Am avut întrevederi oficiale cu ministrul Justiţiei şi o altă întrevedere oficială cu preşedintele Curţii Supreme din Japonia, Curte Supremă care are şi competenţa controlului de constituţionalitate", a mai spus Toader. AGERPRES