Toader: MCV ne recomandă să găsim proceduri transparente de numire a procurorilor de rang înalt

Comisia Europeană a recomandat României, prin Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV), să găsească proceduri transparente pentru numirea procurorului general şi a procurorilor-şefi de la DNA şi DIICOT, a afirmat luni ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.



"Ştiţi care este prima recomandare? Instituirea unui mecanism transparent, la adăpost de ingerinţe politice, de numire a procurorilor de rang înalt. Procedura de numire a procurorilor vine de 12-13 ani de zile. Din moment ce MCV-ul, sub imperiul legii în vigoare, prin care ministrul propune, CSM-ul avizează şi preşedintele numeşte, dar poate să nu ţină cont de avizul CSM-ului (...), ne recomandă să găsim proceduri transparente, la adăpost de ingerinţele politice, înseamnă că este o problemă la nivelul actualei reglementări, pe care noi vrem să o îmbunătăţim şi să o adaptăm acelor recomandări", a declarat Toader la Antena 3.



În opinia sa, toate recomandările Comisiei Europene ar putea fi îndeplinite până la sfârşitul acestui an, astfel încât în 2018 să se obţină ridicarea MCV.



"Noi suntem încă sub monitorizarea acelui MCV, avem în perioada 18-20 septembrie (...) vizita de monitorizare care e planificată de la începutul anului (...). MCV-ul, sigur, eu exprim o doză de optimism ca să fie ridicat la începutul lui 2018, pentru faptul că sunt 12 recomandări pe care le avem de îndeplinit (...) şi de când sunt ministru, şi anterior, s-au făcut toate diligenţele pentru îndeplinirea acelor recomandări", a mai spus ministrul Justiţiei. www.agerpres.ro