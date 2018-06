Toader: Nu am vorbit cu nimeni despre vreo ordonanţă de urgenţă

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat luni că nu a vorbit cu nimeni despre vreo ordonanţă de urgenţă pe tema modificării Codurilor penale.



"Am vizat proiecte de acte normative, am rezolvat problemele curente de la Ministerul Justiţiei, nu am făcut cu nimeni nicio vorbire despre vreo ordonanţă. De astăzi dimineaţă nu am vorbit cu nimeni despre aşa ceva. În momentul în care cineva, în chip oficial, îmi va solicita punctul de vedere, atunci îl voi exprima şi nu îl exprim acum, la o problemă ipotetică, o problemă care nu ştim dacă va fi sau nu va fi în discuţie", a spus Toader, la ieşirea din sediul MJ.



Sâmbătă, la Suceava, ministrul a evitat să se pronunţe privind o eventuală susţinere din partea sa a angajării răspunderii Guvernului sau a unor ordonanţe de urgenţă pentru modificarea Codurilor penale.



Precizările au fost făcute în contextul declaraţiilor făcute, vineri seară, de preşedintele PSD, Liviu Dragnea, referitor la faptul că procedurile parlamentare sunt greoaie, demersurile coaliţiei majoritare sunt blocate prin contestări, iar maniera adoptată de a avea dezbatere în Parlament a fost una greşită.



Totodată, Tudorel Toader a afirmat că zeci de articole au fost declarate neconstituţionale atunci când Codurile penale au fost adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului sau au fost modificate prin ordonanţe de urgenţă. AGERPRES